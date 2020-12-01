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Tadını damağınızda bırakacak tam kıvamında 5 ciğer tarifi!

Seray Üstün Seray Üstün 01.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Tadını damağınızda bırakacak tam kıvamında 5 ciğer tarifi!

Sakatat çeşitleri arasında belki de en bilenini ciğerdir. Kedilerin ulaşamadığı için mundar dediği bir de üzerine hayran budalası gibi ağızları sulana sulana baktığı ciğerle birçok çeşit demek yapılabiliyor. Sevmeyeni kadar bu lezzete tutkun olanlar var. İşte sizler için birbirinden lezzetli 5 ciğer tarifini derledik...

Ciğer denildiğinde akla ilk olarak Edirne gelir. Ancak her canı ciğer çeken pilini pırtını toplayarak Edirne’nin yolunu tutamaz değil mi? Siz de bu benzersiz lezzetlere evinizde kolayca ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

CİĞER TAVA

CİĞER TAVA

Ciğer denildiğinde belki de en çok yapılan tarif ciğer tavadır. Yapımı oldukça pratik olan bu tarifle ciğer tava akşam yemeklerinizin baş tacı olmaya hazırlanıyor.

CİĞER TAVA MALZEMELERİ

  • 1 kilo dana ciğeri
  • 1 demet maydanoz
  • 1 demet taze soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber

CİĞER TAVA NASIL YAPILIR?

Ciğeri keskin bir bıçakla kesmek ve kızgın yağda pişirmek bu tarifin en önemli aşamasıdır. Mermer bir zemin üzerine yatırılan ciğerin ilk olarak üzerindeki zarı soyulur. Zarı soyulan ciğer ince ince doğranır. Derin bir kızartma tenceresinin içine sıvı yağ konulur. Ciğerler unda gezdirildikten sonra fazlalıklarının alınması için silkelenir. Ardından yağ dolu tencerenin içine bırakılır. Yağdan çıkartıldıktan sonra servis tabağına alınan ciğer soğan ve maydanoz ile süslenir ve baharatlandırılır.

ARNAVUT CİĞERİ

ARNAVUT CİĞERİ

Arnavut ciğeri en çok bilinen ve bir o kadar yanlış yapılan bir tariftir. Lokum gibi yumuşacık ve tam kıvamında Arnavut ciğeri tarifini sizler için paylaştık.

ARNAVUT CİĞERİ MALZEMELERİ

  • 500 gram dana ciğeri
  • 2 adet patates
  • Bir çay bardağı un
  • Bir su bardağı sıvı yağ
  • Bir çay kaşığı karbonat
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Ciğerin üzerindeki zar ayrıldıktan sonra ciğer kuşbaşı büyüklüğünde kesilir. Ciğer süzgece konulur ve kanı süzülene kadar zedelemeden yıkanılır. Bir kabın içinde un, tuz ve karbonat karıştırılır. Yıkanan ciğerleri unlu karışıma bulanır. Ciğerler üzerinde fazla unu almak için bir kez süzgeçten geçirilir. Teflon tavaya yağı konulur ve iyice kızartılır. Kızgın yağın içine ciğerleri alınır ve pişirmeye bırakılır. Yaklaşık 5 dakika sonra içine kırmızı toz biberi ilave edilir. Pişen ciğerler tavadan alınır. Ayrı bir tencerede küp küp doğranan patatesler kızartılır. Yağı süzülen ciğerler servis tabağına alınır ve yanına patatesleri konulur. Piyazlık doğranan soğanlar, sumak ve maydanoz ile harmanlanır. Bu karışım ise ciğer ve patateslerin üzerine eklenir.

CİĞER KEBABI

CİĞER KEBABI

Evde kebap yapmanın püf noktalarını araştıranlar mangalları hazırlayın ve ciğer kebabının yapımına başlayın.

CİĞER KEBABI MALZEMELERİ

  • 500 gram ciğer
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kekik

CİĞER KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk adımda kuru soğan rendelenir ve bir kaba alınır. Sarımsaklar ezilir ve soğanla karıştırılır. Hazırlanan karışıma ciğerler ilave edilerek güzelce karıştırılır. Ağzı kapatıldıktan sonra buzdolabında 2 saat bekletilir. Dinlendirilen ciğer şişlere geçirilerek mangalda pişirilir.

CİĞER YAHNİ

CİĞER YAHNİ

Kırmızı etten yapılan yahninin yeni bir yorumu olarak sizlere ciğer yahniyi sunuyoruz. Yumuşacık dokusuyla ağzınızda eriyecek ciğer yahni tarifini sizler için araştırdık.

CİĞER YAHNİ MALZEMELERİ

  • 500 gram dana ciğeri
  • 2 adet kuru soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 5 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 3-4 adet kırmızı/sarı dolmalık biber
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı su

CİĞER YAHNİ NASIL YAPILIR?

Saca sıvı yağını koyun ve iyice kızdırılır. Ciğerleri içine atarak hafifçe pişirin. Yağını iyice süzdürerek tavadan alınır. Daha sonra soğanı bir tavaya alıp sıvı yağda kavurun üzerine ince ince doğranan biberleri eklenip kavrulmaya devam edilir. Küp küp doğranan domatesler tavaya alınır ve tuz ve karabiberle baharatlandırılır. Karıştırmadan önce su ilave edilir ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.

CİĞERLİ PİLAV

CİĞERLİ PİLAV

‘Ciğerden illa ki ana yemek mi olacak’ diyenler için iç pilavı tahtından edecek bir tarifle geliyoruz. Ciğerin en lezzetli hallerinden biri olan ciğerli pilav tarifini denemeyenler için önemli bir tavsiye veriyoruz.

CİĞERLİ PİLAV MALZEMELERİ

  • 500 gram dana ciğer
  • 3 adet sivri biber
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 3 dal taze soğan
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Pilavı için;

  • 3 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz

CİĞERLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Pilav için tereyağı konulur ve erimesi beklenir. Soğan ve sarımsağı doğranarak tencereye alınır. Yıkanan pirinç tencereye eklenir ve karıştırılır. Suyu eklenir ve kapağı kapatılır. Tavaya sıvı yağ konulur ve ciğerler eklenerek kavurmaya bırakılır. Ardından salça ilave edilir. Biber, bezelye konularak kavurmaya devam edilir. Son olarak karabiber ve tuzu verilir. Sunumu için pilav ve ciğer, taze soğanla birleştirilir.

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