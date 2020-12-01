Tadını damağınızda bırakacak tam kıvamında 5 ciğer tarifi!

Ciğer denildiğinde akla ilk olarak Edirne gelir. Ancak her canı ciğer çeken pilini pırtını toplayarak Edirne’nin yolunu tutamaz değil mi? Siz de bu benzersiz lezzetlere evinizde kolayca ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

CİĞER TAVA

Ciğer denildiğinde belki de en çok yapılan tarif ciğer tavadır. Yapımı oldukça pratik olan bu tarifle ciğer tava akşam yemeklerinizin baş tacı olmaya hazırlanıyor.

CİĞER TAVA MALZEMELERİ

1 kilo dana ciğeri

1 demet maydanoz

1 demet taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

CİĞER TAVA NASIL YAPILIR?

Ciğeri keskin bir bıçakla kesmek ve kızgın yağda pişirmek bu tarifin en önemli aşamasıdır. Mermer bir zemin üzerine yatırılan ciğerin ilk olarak üzerindeki zarı soyulur. Zarı soyulan ciğer ince ince doğranır. Derin bir kızartma tenceresinin içine sıvı yağ konulur. Ciğerler unda gezdirildikten sonra fazlalıklarının alınması için silkelenir. Ardından yağ dolu tencerenin içine bırakılır. Yağdan çıkartıldıktan sonra servis tabağına alınan ciğer soğan ve maydanoz ile süslenir ve baharatlandırılır.

ARNAVUT CİĞERİ

Arnavut ciğeri en çok bilinen ve bir o kadar yanlış yapılan bir tariftir. Lokum gibi yumuşacık ve tam kıvamında Arnavut ciğeri tarifini sizler için paylaştık.