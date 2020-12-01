Tadını damağınızda bırakacak tam kıvamında 5 ciğer tarifi!

Ciğer denildiğinde akla ilk olarak Edirne gelir. Ancak her canı ciğer çeken pilini pırtını toplayarak Edirne’nin yolunu tutamaz değil mi? Siz de bu benzersiz lezzetlere evinizde kolayca ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Ciğer denildiğinde belki de en çok yapılan tarif ciğer tavadır. Yapımı oldukça pratik olan bu tarifle ciğer tava akşam yemeklerinizin baş tacı olmaya hazırlanıyor.
Ciğeri keskin bir bıçakla kesmek ve kızgın yağda pişirmek bu tarifin en önemli aşamasıdır. Mermer bir zemin üzerine yatırılan ciğerin ilk olarak üzerindeki zarı soyulur. Zarı soyulan ciğer ince ince doğranır. Derin bir kızartma tenceresinin içine sıvı yağ konulur. Ciğerler unda gezdirildikten sonra fazlalıklarının alınması için silkelenir. Ardından yağ dolu tencerenin içine bırakılır. Yağdan çıkartıldıktan sonra servis tabağına alınan ciğer soğan ve maydanoz ile süslenir ve baharatlandırılır.
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Ciğerin üzerindeki zar ayrıldıktan sonra ciğer kuşbaşı büyüklüğünde kesilir. Ciğer süzgece konulur ve kanı süzülene kadar zedelemeden yıkanılır. Bir kabın içinde un, tuz ve karbonat karıştırılır. Yıkanan ciğerleri unlu karışıma bulanır. Ciğerler üzerinde fazla unu almak için bir kez süzgeçten geçirilir. Teflon tavaya yağı konulur ve iyice kızartılır. Kızgın yağın içine ciğerleri alınır ve pişirmeye bırakılır. Yaklaşık 5 dakika sonra içine kırmızı toz biberi ilave edilir. Pişen ciğerler tavadan alınır. Ayrı bir tencerede küp küp doğranan patatesler kızartılır. Yağı süzülen ciğerler servis tabağına alınır ve yanına patatesleri konulur. Piyazlık doğranan soğanlar, sumak ve maydanoz ile harmanlanır. Bu karışım ise ciğer ve patateslerin üzerine eklenir.
Evde kebap yapmanın püf noktalarını araştıranlar mangalları hazırlayın ve ciğer kebabının yapımına başlayın.
İlk adımda kuru soğan rendelenir ve bir kaba alınır. Sarımsaklar ezilir ve soğanla karıştırılır. Hazırlanan karışıma ciğerler ilave edilerek güzelce karıştırılır. Ağzı kapatıldıktan sonra buzdolabında 2 saat bekletilir. Dinlendirilen ciğer şişlere geçirilerek mangalda pişirilir.
Kırmızı etten yapılan yahninin yeni bir yorumu olarak sizlere ciğer yahniyi sunuyoruz. Yumuşacık dokusuyla ağzınızda eriyecek ciğer yahni tarifini sizler için araştırdık.
Saca sıvı yağını koyun ve iyice kızdırılır. Ciğerleri içine atarak hafifçe pişirin. Yağını iyice süzdürerek tavadan alınır. Daha sonra soğanı bir tavaya alıp sıvı yağda kavurun üzerine ince ince doğranan biberleri eklenip kavrulmaya devam edilir. Küp küp doğranan domatesler tavaya alınır ve tuz ve karabiberle baharatlandırılır. Karıştırmadan önce su ilave edilir ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.
‘Ciğerden illa ki ana yemek mi olacak’ diyenler için iç pilavı tahtından edecek bir tarifle geliyoruz. Ciğerin en lezzetli hallerinden biri olan ciğerli pilav tarifini denemeyenler için önemli bir tavsiye veriyoruz.
Pilavı için;
Pilav için tereyağı konulur ve erimesi beklenir. Soğan ve sarımsağı doğranarak tencereye alınır. Yıkanan pirinç tencereye eklenir ve karıştırılır. Suyu eklenir ve kapağı kapatılır. Tavaya sıvı yağ konulur ve ciğerler eklenerek kavurmaya bırakılır. Ardından salça ilave edilir. Biber, bezelye konularak kavurmaya devam edilir. Son olarak karabiber ve tuzu verilir. Sunumu için pilav ve ciğer, taze soğanla birleştirilir.
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