Ciğer terrine tarifi: Ciğer terrine nasıl yapılır?

Ciğer terrine, Fransız mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alır. Bu lezzet genel olarak soğuk servis edilse de ılık olarak da tüketilebilir. Yapımı da son derece kolay olan ciğer terrine tarifinin malzemeleri de oldukça kolay ulaşılabilir malzemelerden oluşur.
Ciğer terrine tarifini siz de aşağıdaki aşamaları uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını kişi sayısına göre arttırabilir, damak tadınıza göre ekşi mayalı ekmek ile birlikte servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
50 gram şeker
5 kaşık su
10 arpacık sopan
300 gram tereyağı
800 gram tavuk ciğeri
Biraz tuz ve karabiber
TARİF
Şeker ve suyu bir tencerede renk alana dek pişirin.
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