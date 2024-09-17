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Ciğer terrine tarifi: Ciğer terrine nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.09.2024 00:36
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Ciğer terrine, Fransız mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alır. Bu lezzet genel olarak soğuk servis edilse de ılık olarak da tüketilebilir. Yapımı da son derece kolay olan ciğer terrine tarifinin malzemeleri de oldukça kolay ulaşılabilir malzemelerden oluşur.

Ciğer terrine tarifi: Ciğer terrine nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/100gram 130kal

Ciğer terrine tarifini siz de aşağıdaki aşamaları uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını kişi sayısına göre arttırabilir, damak tadınıza göre ekşi mayalı ekmek ile birlikte servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 50 gram şeker
  • 5 kaşık su
  • 10 arpacık sopan
  • 300 gram tereyağı
  • 800 gram tavuk ciğeri
  • Biraz tuz ve karabiber

TARİF

  • Şeker ve suyu bir tencerede renk alana dek pişirin.
  • Soğanları doğrayıp ekleyin.
  • 10 dakika pişirdikten sonra kapatın.
  • Soğutup 20 dakika dolaba kaldırın.
  • Bir tavada yağı eritin.
  • Üzerine diğer malzemeleri ekleyin.
  • Biraz pişirip kapatın ve soğutun.
  • Ciğer ve soğan karışımını robottan geçirin.
  • Biraz tereyağını azar azar ekleyin.
  • Elde ettiğiniz püreyi süzün.
  • Bir kaba aktararak 1 gece bekletin.
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Anahtar Kelimeler:
ciğer tarif
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