Ciğer terrine tarifi: Ciğer terrine nasıl yapılır?

Ciğer terrine tarifini siz de aşağıdaki aşamaları uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını kişi sayısına göre arttırabilir, damak tadınıza göre ekşi mayalı ekmek ile birlikte servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 50 gram şeker

5 kaşık su

10 arpacık sopan

300 gram tereyağı

800 gram tavuk ciğeri

Biraz tuz ve karabiber