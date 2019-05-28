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Çığır açan taşıma! Motosiklette bakın ne taşıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 08:27 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir kişi, motosiklette devasa tv ünitesini taşıyarak trafiğe çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Brezilya'da amatör kameraya yansıyan görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bir kişi motosiklette kendisinden büyük tv ünitesini taşıyarak adeta çığır açtı.

Motosiklette bulunan bir şahıs, yanındaki kişilerden yardım alarak mobilyayı üzerinde olduğu motosiklete kaldırdı. Sonrasında ise hiçbir etkisi yokmuş gibi trafiğe çıktı. Akılalmaz görüntü sosyal medyada yayıldı. İşte o ilginç görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Taşıma mobilya

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