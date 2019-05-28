Çığır açan taşıma! Motosiklette bakın ne taşıdı

Brezilya'da amatör kameraya yansıyan görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bir kişi motosiklette kendisinden büyük tv ünitesini taşıyarak adeta çığır açtı.
Motosiklette bulunan bir şahıs, yanındaki kişilerden yardım alarak mobilyayı üzerinde olduğu motosiklete kaldırdı. Sonrasında ise hiçbir etkisi yokmuş gibi trafiğe çıktı. Akılalmaz görüntü sosyal medyada yayıldı. İşte o ilginç görüntü.
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