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Çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi! Çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, kadın çığlıkları duyulan eve giren polis ekipleri, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri olan çıplak haldeki Dilek B.'yi buldu. Dilek B., hastaneye götürülürken, sevgilisi Fatih K. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi! Çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış...

Olay, Konak'a bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Daireden gelen kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, pencerenin demir korkuluklarını kırarak, eve girdi. Polis ekipleri, içeride, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri bulunan çıplak haldeki Dilek B.'yi gördü. Kadının vücuduna bağlı ipler çözülürken, durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık görevlileri geldi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek B., sağlık kontrolünden geçirildi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Dilek B.'nin sevgilisi Fatih K., Narlıdere'de trafikte otomobiliyle ilerlerken yakalanıp, gözaltına alındı. İkili arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve sürekli tartıştıkları öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak Dilek B. Fatih K.

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