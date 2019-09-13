Çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi! Çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış...

Olay, Konak'a bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Daireden gelen kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, pencerenin demir korkuluklarını kırarak, eve girdi. Polis ekipleri, içeride, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri bulunan çıplak haldeki Dilek B.'yi gördü. Kadının vücuduna bağlı ipler çözülürken, durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık görevlileri geldi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek B., sağlık kontrolünden geçirildi.
SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili Dilek B.'nin sevgilisi Fatih K., Narlıdere'de trafikte otomobiliyle ilerlerken yakalanıp, gözaltına alındı. İkili arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve sürekli tartıştıkları öğrenildi. (DHA)
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