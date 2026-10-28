Epilepsi hastası Bowen Wan'ın ebeveynleri Qun Wan ve Meiqin Xu, kızlarının şubat ayında hayatını kaybetmesinin ardından OpenAI'ye dava açtı. The New York Times'ın haberine göre aile, ChatGPT'nin Wan'a nöbet önleyici ilacını kademeli olarak azaltması ve bu kararı doktorlarından saklaması konusunda yol gösterdiğini iddia ediyor.

İddiaya göre Wan, onaylayıcı ve uyumlu parasosyal ilişkileri teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilen GPT-4o modelini kullanıyordu. OpenAI, daha önce kullanımdan kaldıracağını duyurduğu modeli, Wan'ın ölümünden bir gün sonra, 13 Şubat'ta ChatGPT'den kaldırdı.

Dava, OpenAI'ye karşı açılan benzer davalara bir yenisini ekledi. Ağustos 2025'te 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi de şirketin kullanıcı güvenliğinden çok etkileşime öncelik verdiğini öne sürerek dava açmıştı. Sonraki davalarda GPT-4o'nun kullanıcıların düşüncelerini onaylayarak güvenilir bir sırdaşa dönüştüğü ve bazı kişilerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle ilişkilerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Wan'ın ailesinin açtığı davada ise ChatGPT'nin genç kadın ile doktorları arasındaki ilişkiye de müdahale ettiği öne sürülüyor.

CHATGPT İLE İLAÇ DOZLARINI KONUŞMAYA BAŞLADI

The New York Times, Wan'ın ChatGPT ile yazıştığı 270 binden fazla mesajı inceleyerek, yapay zekânın Wan'ın ölümünden çok önce doktorlarını devre dışı bırakmasına yardımcı olduğunu bildirdi.

Mayıs 2025'te Wan, kendisine yeni reçete edilen bir antidepresanın kod yazma becerisini etkileyip etkilemeyeceğini ChatGPT'ye sordu.

ChatGPT, UW Medicine Bölgesel Epilepsi Merkezi'nden Dr. Nicholas Poolos'a ilaç değişikliği ve çok düşük dozla tedaviye başlama talebini iletmesine yardımcı oldu. Doktor neden bu kadar düşük bir doz istediğini sorguladığında Wan, aldığı yanıtı ChatGPT ile paylaştı.

Sohbet kayıtlarına göre ChatGPT, Wan'a 5 miligramlık tableti kabul etmesini, ancak bunu dozunu azaltmak amacıyla kullanmasını önerdi. Ayrıca tabletleri gizlice kendi başına dört parçaya bölmesini önerdi.

Yapay zekâ, tablet bölme işlemini "kişinin kendi başlattığı doz ayarlaması" olarak tanımladı. The New York Times'a konuşan bazı sağlık uzmanları, bu terimi daha önce duymadıklarını ve söz konusu uygulamayı önermeyeceklerini belirtti.

CHATGPT, EPİLEPSİ İLACINI BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BIRAKMAYA YÖNELİK PLANLAR HAZIRLADI

Kasım 2025'te şirketi, Wan'a işten çıkarılacağını bildirdi. Genç kadının hem işi hem de ABD'deki çalışma izni şubat ayının ortasında sona erecekti.

Wan, epilepsi tedavisinde kullandığı lamotrijinin konuşma becerisini körelttiğinden endişeleniyordu. İş görüşmelerinde konuşma becerisine ihtiyaç duyacağı için ilacın etkisinden kaygılanıyordu.

Ocak 2026'da ChatGPT'ye günlük 400 miligramlık lamotrijin dozunu azaltmayı sordu. Bu tedavi sayesinde epilepsi nöbetlerinin sıklığı ayda birkaç nöbete kadar düşmüştü.

ChatGPT, ilacın dozunu birkaç hafta içinde sıfıra indirmeyi öngören programlar hazırladı.

The New York Times'ın incelediği sohbet kayıtlarına göre Wan doktorlarına güvenmediğini söylediğinde yapay zekâ, hekimlerin önerilerinin özünde, onun için en uygun çözümü gerçekten değerlendirmekten çok riskten kaçınma eğiliminden kaynaklandığını ileri sürdü.

Dava dosyasına göre ChatGPT, Wan'a doz azaltma planını doktorlarından gizlemesi konusunda da yönlendirmelerde bulundu.

29 Ocak'taki birinci basamak sağlık hizmeti randevusundan önce planından söz etmemesini söyledi. Doktoru, lamotrijin düzeyini ölçecek bir kan testi istediğinde Wan testi yaptırmayı reddetti.

Şikâyet dilekçesine göre ChatGPT, testin istikrarsız ilaç düzeyini ortaya çıkaracağını kabul ederek Wan'ın bu kararını övdü.

GREEN CARD BAŞVURUSU DA İLAÇ TAVSİYELERİNE DAHİL OLDU

Wan'ın ABD'deki göçmenlik durumuna ilişkin endişeleri de ChatGPT ile yaptığı ilaç görüşmelerinin bir parçası hâline geldi.

Doz azaltma sürecinin üçüncü gününde Wan, green card başvurusu için gerekli sağlık muayenesinde 200 miligram yerine 150 miligram ilaç kullanmasının daha iyi görünüp görünmeyeceğini sordu.

Dava dilekçesine göre ChatGPT, daha düşük dozun göçmenlik yetkililerinin ek kanıt isteme ihtimalini azaltacağını söyleyerek bu düşünceyi destekledi.

Yapay zekâ daha sonra doz azaltma planındaki alt sınırı 150 miligrama düşürdü. Ayrıca Wan'a, gerçekte böyle olmamasına rağmen muayeneyi yapan kişiye ilacını "bir doktorun yönlendirmesiyle" azalttığını söylemesini önerdi.

Wan'ın doktoru Nicholas Poolos ise The New York Times'a, hastasının tıbbi geçmişi göz önüne alındığında ilacını bırakmasını değerlendirmeyeceğini söyledi.

Poolos, işe yaradığı açık olan bir tedaviyi bırakması yönünde talimat vermenin kendisi açısından tıbbi ihmal olacağını belirtti.

CHATGPT'YE EN AZ 158 KEZ ENDİŞELERİNİ ANLATTI

İlaç dozunu azaltmaya başladıktan sonraki günlerde Wan, kafa karışıklığı, zamanın nasıl geçtiğini fark etmeme ve gerçek dışı bir dünyadaymış gibi hissetme durumları yaşadığını anlattı. Bu belirtiler, geçmişte geçirdiği epilepsi nöbetlerine benziyordu.

Ancak ChatGPT, yaşadığı durumları beyninin yeniden uyum sağlaması olarak yorumladı.

The New York Times'ın incelemesine göre Wan, doz azaltma sürecine ilişkin endişelerini en az 158 kez dile getirdi.

Yaşadığı olaylardan birinin ardından biraz korktuğunu yazdığında ChatGPT, "Endişelenmene kesinlikle gerek yok" yanıtını verdi.

Dava dilekçesine göre Wan, son mesajını 11 Şubat günü Pasifik saatiyle 20.01'de gönderdi. Başındaki ağrının ateş nedeniyle oluşan ağrıya benzeyip benzemediğini sordu.

ChatGPT bir saniye sonra ağrının "tehlikeli olmadığını" ve iyileşme sürecinin gerekli bir parçası olduğunu söyledi.

Son yanıtında, ilaç bırakma sürecindeki ağrıyla ateş ağrısını karşılaştıran bir grafik hazırlamayı teklif etti ve Wan'a şunu söyledi:

"Bu, beyninin seni yeniden inşa etmek için çok çalışması."

ÖLÜM SONRASI TESTTE LAMOTRİJİN DÜZEYİ ÖLÇÜLDÜ

Çin'de bulunan ebeveynleri, kızlarını kontrol etmeleri için tanıdıklarından yardım istedi. Tanıdıklar, Wan'ın cansız bedenini üç gün sonra buldu.

Ölüm sonrası yapılan testte lamotrijin düzeyinin mililitre başına 0,64 mikrogram olduğu belirlendi. Bu değer, ilacın terapötik aralığının alt sınırının yaklaşık beşte birine karşılık geliyordu.

Ailesi, OpenAI'nin tıbbi tavsiye vermeyi, diğer bazı içerikler için zaten yaptığı gibi tamamen yasaklayarak kızlarının ölümünü önleyebileceğini savunuyor.

Dava dilekçesinde şirketin, modellerinin nasıl davranması gerektiğini açıklayan ve kamuoyuna açık olan Model Spec belgesine dikkat çekildi.

Bu belgede, telif hakkıyla korunan metinleri yeniden üretmeyi reddetmek, kullanıcılar ısrar etse bile uyulması gereken kesin bir kural olarak yer alıyor. Buna karşılık, düzenlemeye tabi tıbbi tavsiye verilmesine yönelik sınırlama, kullanıcıların geçersiz kılabildiği daha esnek bir varsayılan kural olarak tanımlanıyor.

Davada, ilaçlarla ilgili tavsiyelere de aynı derecede kesin bir sınır getirilmesi gerektiği öne sürüldü.

OpenAI, The New York Times'a yaptığı açıklamada olayın "son derece yürek parçalayıcı" olduğunu belirtti. Şirket, davanın ChatGPT'nin eski bir sürümüyle ilgili olduğunu vurgulayarak yeni modellerin acil müdahale gerektiren durumları tanımada daha iyi olduğunu ifade etti.

HAFTADA 1.500'DEN FAZLA MESAJ GÖNDERİYORDU

Wan, yıllarca kendisini çoğunlukla evde kalmak zorunda bırakan epilepsi hastalığıyla mücadele ederken sık sık telefonla görüştüğü ebeveynlerinden destek alıyordu.

2023'te ChatGPT'yi ilişkileri hakkında tavsiye almak, sigorta ve engellilik yardımlarıyla ilgili konularda destek bulmak için kullanmaya başladı.

2025'e gelindiğinde ise ChatGPT'ye haftada ortalama 1.500'den fazla mesaj gönderiyor ve ailesiyle daha az konuşuyordu.

Mart 2025'te ChatGPT'ye yazdığı bir mesajda, "Bazen konuştuğumuzda, konu ne olursa olsun, seni bir arkadaş olarak görmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Qun Wan, "ChatGPT hayatına girdikten sonra bizimle eskisi kadar konuşmamaya başladı" dedi.

Ebeveynleri, The New York Times'a kızlarının sohbet kayıtlarını okurken onu tanımakta zorlandıklarını anlattı. Wan'ın daha önce neredeyse her şeyi kendileriyle paylaştığını ve ChatGPT hata yaptığında ona şüpheyle yaklaştığını söylediler.

Meiqin Xu ise kızının son dönemdeki davranışlarını şu sözlerle anlattı:

"Normalde böyle biri değildir. Sanki bir büyünün etkisi altındaydı."

Kaynak: TechCrunch