2 bin 200 yıl önce en çok kazanan öğretmenler bu branştan çıktı! Filozofları bile geride bıraktılar

Antik kayıtlara göre Helenistik döneme ait yazıtlarda müzik öğretmenlerine yılda 700 drahmi ödendiği, okuma, yazma ve edebiyat alanlarında eğitim veren öğretmenlerin ise 500 ila 600 drahmi arasında kazandığı belirtiliyor. Beden eğitimiyle ilgilenen iki eğitmene de kişi başına 500 drahmi ödeme yapılıyordu.

34 BİN DRAHMİ BAĞIŞLAYARAK EĞİTİM VAKFI KURDU

Teos'taki eğitim sisteminin arkasında kentin varlıklı isimlerinden Polythros bulunuyordu. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce eğitimin finansmanı için 34 bin drahmi bağışlayan Polythros, bir eğitim vakfının kurulmasını sağladı. Bu kaynak sayesinde özgür doğmuş kız ve erkek çocuklarının eğitiminin desteklendiği belirtiliyor. Günümüze ulaşan yazıtlar da Helenistik dönemde bir antik kentin eğitimi nasıl organize ettiği ve finanse ettiği konusunda önemli bilgiler sağlıyor.

Öğrencilerin okuma, yazma, dil bilgisi, edebiyat ve müziğin yanı sıra beden eğitimi ve askeri eğitim aldığı anlaşılıyor. Ancak yazıtlar, bütün öğrencilerin tamamen aynı ders programını takip ettiğini göstermiyor.

EN YÜKSEK ÜCRET MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN

Yazıtlardaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri öğretmenlere ödenen ücretler oldu. Polythros Gymnasiumu'na ilişkin kayıtlara göre bir müzik öğretmeni yıllık 700 drahmi kazanıyordu. Okuma, yazma ve edebiyattan sorumlu üç öğretmenin yıllık ücretleri 500 ile 600 drahmi arasında değişirken iki spor eğitmenine de yıllık 500'er drahmi ödeniyordu.

Teos Antik Kenti Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Musa Kadıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre en yüksek ücreti alan eğitmenler telli çalgılar konusunda ders veriyordu.

Bu durum, müzik eğitiminin kentteki eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte yazıtlarda müzik öğretmenlerine diğer öğretmenlerden neden daha yüksek ücret ödendiğine ilişkin doğrudan bir açıklama bulunmuyor.

ÖĞRENCİLER SINAVA DA GİRİYORDU

Teos'taki eğitim sistemi yalnızca derslerden ibaret değildi. Öğrencilerin belirli alanlarda sınavlara girdiği de yazıtlardan anlaşılıyor. Müzik ve akademik derslere ilişkin sınavlar, kentin siyasi kararlarının alındığı meclis binası bouleuterionda gerçekleştiriliyordu. Beden eğitimi ve askeri eğitimle ilgili sınavların ise kuzeyde bulunan gymnasiumda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yaklaşık 800 kişiyi ağırlayabilen ve 17 sıra oturma alanına sahip bouleuterion böylece yalnızca siyasi toplantılar için değil, eğitim faaliyetleri için de kullanılıyordu.

Öğretmenlerin de eğitim programının belirlenmesinde rol aldığı belirtiliyor. Derslerle ilgili konularda öğretmenler arasında anlaşmazlık yaşanması halinde ise 40 yaşından büyük bir yöneticinin sürece müdahale edebildiği aktarılıyor.

2026 KAZILARINDA 13 YENİ YAZIT BULUNDU

Teos'taki eğitim sistemine ışık tutan yazıtlar daha önce biliniyor olsa da 2026 yılı kazıları antik kentle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkardı.

Roma ve Augustus Tapınağı çevresinde yürütülen çalışmalarda, taş döşeli bir meydanın temellerinde yeniden kullanılmış mimari parçalar ve anıt kaideleri bulundu. Bu parçalar üzerinde toplam 13 yazıt tespit edildi.

Yazıtlardan birinde Büyük İskender'in önemli komutanlarından Parmenion'un adının geçtiği belirtildi. Diğer yazıtlar ise Teos'taki kamusal hukuki anlaşmazlıkların çözümü için Miletos, Smyrna ve Mytilene gibi kentlerden davet edilen hakimlerle ilgili kararları içeriyor. Bu kayıtlar, dönemin Yunan kentleri arasındaki hukuki ve diplomatik ilişkiler hakkında da bilgi veriyor.

ANTİK KENTTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazı ekibi tapınak çevresinde başka anıt kaideleri de tespit etti ancak bu kaidelerin üzerinde bir zamanlar heykelleri bulunan kişilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

2010 yılında sistematik çalışmalar yeniden başladığında bouleuterionun yalnızca birkaç sıra oturma bölümü toprak üzerinde görülebiliyordu. Yıllar içerisinde gerçekleştirilen kazılarla yapının önemli bölümü açığa çıkarılırken kapsamlı restorasyon çalışmaları da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da finansal olarak desteklenen çalışmalar 2026 yılında ilerleme kaydetti.

İyonya'nın 12 kentinden biri olan Teos, iki limanının da etkisiyle antik dönemde önemli bir ticaret ve sanat merkezi olarak gelişti. Kent aynı zamanda lirik şair Anakreon'un doğduğu yer olarak biliniyor ve ilerleyen dönemlerde Dionysos sanatçılarıyla da önemli bir merkez haline geldi.

Yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesinden kalan yazıtlar ise Teos'ta eğitimin yalnızca sistemli biçimde yürütülmediğini, öğretmen maaşlarından sınavların yapılacağı mekanlara kadar pek çok ayrıntının belirli kurallara bağlandığını ortaya koyuyor.