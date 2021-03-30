Cihangir'de görüntülenen Fırat Çelik: Turistim, bana yasak yok!

Oyuncu Fırat Çelik geçtiğimiz Pazar günü Cihangir'de bir kafede objektiflere yakalandı.

Bir süredir Paris'te yaşayan oyuncu, turist sayıldığı için sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu söyledi. Yanındakinin menajeri olduğunu ve yanlış bir şey yazılmamasını basın mensuplarından ricada bulunan Çelik, "Bu sabah Paris’ten çok tatlı bir iş için geldim.



Dijital ortamda olacak olan bu proje beni çok heyecanlandırdı. Bitince hep birlikte göreceğiz. Uzun bir süre İstanbul’da olacağım" ifadelerini kullandı.



