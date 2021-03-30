MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cihangir'de görüntülenen Fırat Çelik: Turistim, bana yasak yok!

Cihangir'de görüntülenen Fırat Çelik: Turistim, bana yasak yok!

30.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü Cihangir'de bir kafede görüntülenen Fırat Çelik, turist sayıldığı için yasaktan muaf olduğunu söyledi.

Cihangir'de görüntülenen Fırat Çelik: Turistim, bana yasak yok!

Oyuncu Fırat Çelik geçtiğimiz Pazar günü Cihangir'de bir kafede objektiflere yakalandı.

Bir süredir Paris'te yaşayan oyuncu, turist sayıldığı için sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu söyledi. Yanındakinin menajeri olduğunu ve yanlış bir şey yazılmamasını basın mensuplarından ricada bulunan Çelik, "Bu sabah Paris’ten çok tatlı bir iş için geldim.

01321231
Dijital ortamda olacak olan bu proje beni çok heyecanlandırdı. Bitince hep birlikte göreceğiz. Uzun bir süre İstanbul’da olacağım" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Süper minisiyle gecelerde! Süper minisiyle gecelerde!
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Fırat Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Küçük Esnaf filminin oyuncuları

Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan’a Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası

Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı!

Sharon Stone’dan olay itiraf: 'Benden izinsiz göğüslerimi...'

Olay itiraf: 'Benden izinsiz göğüslerimi...'

Rihanna süper minisiyle gecelerde

Süper minisiyle gecelerde!

Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

'Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım'

Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle dudak dudağa...

Kadın sevgilisiyle dudak dudağa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.