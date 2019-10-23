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Çıkan yangında büyükannelerini değil o malzemeleri kurtardılar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

Dünyanın pek çok yerinden garip olaylar dur durak bilmeden karşımıza çıkmaya devam ediyor. New York'ta yaşanan olay da bunlardan biri. Geçtiğimiz günlerde New York'ta iki genç dairelerinde çıkan yangında büyükannelerini kurtarmak yerine başka bir şeyi kurtardı. İşte o garip olay...

Gün içerisinde çeşitli haberlerle karşılaşıyoruz. Hatta bazı haberler adeta bir film senaryosunu anımsatıyor. 22 yaşındaki sosyopat cüceden tutun da Palu ailesine bir dizi garip olay ve garip insan. Film senaryosunu aratmayacak bir başka olay da New York’ta yaşandı. İddiaya göre iki kardeş, Mayıs ayında çıkan yangında büyükanneleri yerine, uyuşturucu malzemelerini kurtardı. İşte bu ilginç olayın detayları...

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uyuşturucu abd yangın ilginç haberler

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