Çıkan yangında büyükannelerini değil o malzemeleri kurtardılar!

Gün içerisinde çeşitli haberlerle karşılaşıyoruz. Hatta bazı haberler adeta bir film senaryosunu anımsatıyor. 22 yaşındaki sosyopat cüceden tutun da Palu ailesine bir dizi garip olay ve garip insan. Film senaryosunu aratmayacak bir başka olay da New York’ta yaşandı. İddiaya göre iki kardeş, Mayıs ayında çıkan yangında büyükanneleri yerine, uyuşturucu malzemelerini kurtardı. İşte bu ilginç olayın detayları...



