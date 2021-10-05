'Çikita Muz' şarkısıyla ünlenen Ajdar Anık son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar ezip geçmiş

Bir dönemin en sıra dışı magazin figürlerinden biri olan Ajdar, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Mardin doğumlu şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ve açıklamalarıyla şaşırttı. İşte Ajdar'ın son hali:

Ajdar Anık'ın Instagram'dan paylaştığı açıklamaları ise kafaları karıştırdı. İşte Anık'ın dikkat çeken o sözleri:

Yıllardır beni tanıyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki, piyasaya çıktığım günden beri bana karşı bir art niyet ve bana karşı bir kıskançlık vardı. Bunların yahudi kökenli mason olduğunu, illümünati ve Anonymous ismi ile ön planda olduklarını hepimiz öğrenmiş durumdayız. Bu karaktersizler hala gizlendiklerini zannediyorlar. Şimdi burdan söylüyorum. Acilen bu kişilerin hemen bana ulaşıp özür dileme videoları yapmalarını ve paramı iade etmelerini bekliyorum.

AJDAR ANIK KİMDİR?

10 Şubat 1973 tarihinde Mardin'de doğan Ajdar Anık, 1994 Yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdi. 8 yıl boyunca mühendislik yapan Ajdar, 2003 yılında Popstar Türkiye'ye katılarak tüm Türkiye tarafından tanındı. 'Çikita Muz' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Ajdar, 2003 yılında Tatlı Hayat ve Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. Ajdar, 2007 yılında bir parti çıkışı şarkıcı Alihan tarafından darp edildi.

Şarkıcı, 2009 yılında Flash TV'de ekrana gelen Her Cevhere Bir Altın adlı yetenek yarışmasında jüri üyeliği yaptı. 2012'de Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki "Şahdamarımsın" sözüne gönderme yaparak, "Şahdamar" şarkısını çıkardı.

AJDAR ANIK'IN ŞARKILARI

Haydi de haydi dünya

Nane Şekeri

Çatla Patla

Çikita Muz

Tuğba Tuğba

Kon Kon"

Sıfır Beden

Gülün Aşkı

Aşk Bu mu?

Aşk Olsun

90 60 90

Neler Neler

Parmak Parmak

Şahdamar



