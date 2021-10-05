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'Çikita Muz' şarkısıyla ünlenen Ajdar Anık son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar ezip geçmiş

05.10.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çikita Muz' şarkısıyla ünlenen Ajdar Anık, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Instagram hesabından hayatına dair kareleri paylaşan Ajdar'ın, fotoğraflarının altına düştüğü notlar ise kafa karıştırdı.

'Çikita Muz' şarkısıyla ünlenen Ajdar Anık son haliyle şaşkına çevirdi! Yıllar ezip geçmiş

Bir dönemin en sıra dışı magazin figürlerinden biri olan Ajdar, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Mardin doğumlu şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ve açıklamalarıyla şaşırttı. İşte Ajdar'ın son hali:

Çikita Muz Ajdar son haliyle şoke etti! Yıllar ezip geçmiş

Çikita Muz Ajdar son haliyle şoke etti! Yıllar ezip geçmiş

Ajdar Anık'ın Instagram'dan paylaştığı açıklamaları ise kafaları karıştırdı. İşte Anık'ın dikkat çeken o sözleri:

Yıllardır beni tanıyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki, piyasaya çıktığım günden beri bana karşı bir art niyet ve bana karşı bir kıskançlık vardı. Bunların yahudi kökenli mason olduğunu, illümünati ve Anonymous ismi ile ön planda olduklarını hepimiz öğrenmiş durumdayız. Bu karaktersizler hala gizlendiklerini zannediyorlar. Şimdi burdan söylüyorum. Acilen bu kişilerin hemen bana ulaşıp özür dileme videoları yapmalarını ve paramı iade etmelerini bekliyorum.

Çikita Muz Ajdar son haliyle şoke etti! Yıllar ezip geçmiş

AJDAR ANIK KİMDİR?

10 Şubat 1973 tarihinde Mardin'de doğan Ajdar Anık, 1994 Yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdi. 8 yıl boyunca mühendislik yapan Ajdar, 2003 yılında Popstar Türkiye'ye katılarak tüm Türkiye tarafından tanındı. 'Çikita Muz' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Ajdar, 2003 yılında Tatlı Hayat ve Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. Ajdar, 2007 yılında bir parti çıkışı şarkıcı Alihan tarafından darp edildi.

Çikita Muz Ajdar son haliyle şoke etti! Yıllar ezip geçmiş

Şarkıcı, 2009 yılında Flash TV'de ekrana gelen Her Cevhere Bir Altın adlı yetenek yarışmasında jüri üyeliği yaptı. 2012'de Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki "Şahdamarımsın" sözüne gönderme yaparak, "Şahdamar" şarkısını çıkardı.

AJDAR ANIK'IN ŞARKILARI

Haydi de haydi dünya
Nane Şekeri
Çatla Patla
Çikita Muz
Tuğba Tuğba
Kon Kon"
Sıfır Beden
Gülün Aşkı
Aşk Bu mu?
Aşk Olsun
90 60 90
Neler Neler
Parmak Parmak
Şahdamar


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