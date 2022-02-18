Çikolata ve kekin enfes birleşimi ıslak kek nasıl yapılır? Islak kek tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Islak kek, görünüşü ile browni ile bir benzerliği vardır. Bol soslu, ağızda tane tane dağılan bir ıslak kek tarifini kim istemez ki? Hele bu ıslak kek tarifini yapıp gününüzü güzelleştirmeyi düşünmez misiniz? Islak kek, beş çaylarının veya aniden size gelmeyi düşünen misafirlerinize yapabileceğiniz bulunmaz bir tarif. Gelin bu bol soslu ve çikolatalı ıslak kek tarifini denemeye koyulalım.

ISLAK KEK TARİFİ MALZEMELERİ NELERDİR?

-3 adet yumurta

-1,5 su bardağı şeker

-1,5 su bardağı süt

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 paket kakao (25g)

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2 su bardağı un (elenmiş)

Islak Kekin sosu için;

-1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)

-1,5 su bardağı süt

-sıvı yağ

Süslemek için

Ceviz, fınfık, renkli şekerler artık siz ne arzu ederseniz kullanabilirsiniz.

ISLAK KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Islak kek tarifimizi yaparken ilk önce derin bir kaseye yumurtaları ve şekeri koyuyoruz. Daha sonra şeker eriyip, karışım krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Daha sonra karışımın içine sütü, sıvı yağı ve vanilini de ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Kakao, kabartma tozu ve unu süzgeçten geçirerek ıslak kek karışımına ekliyoruz. Karışımınızın kıvamlı durmasını istiyorsanız mikserle de karıştırabilirsiniz.

Daha sonra yağlanmış, kabınızın içine karışımı dökdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Islak keki ıslatmak içinde başka bir tencereye süt, toz şekeri koyuyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağı da ilave ediyoruz. Kakaoyu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. Islak kekin sosu kaynayınca ocaktan alıyoruz. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, hazırladığınız sıcak sosu döküp çekmesini bekleyebilirsiniz. Islak kekinizi süslemek için ceviz kullanabilirsiniz.



