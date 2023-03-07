Cilalı taş devri özellikleri nelerdir? Cilalı taş devri hakkında bilgiler ve Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler nelerdir?

Tarih öncesi dönemlerin ikincisi olan Cilalı Taş Devri, insanların zorlu iklim şartları ve vahşi hayvanlarla uğraştığı bir dönem olmuştur. Bilimsel adı Neolitik Çağ olan Cilalı Taş Devri, tarih öncesi çağlardan birisidir. Bu devri diğer devirlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi de taşları kullanarak daha sert ve düzgün aletler yapmışlardır. Aynı zamanda bu sayede büyük ve kaba taşları kullanarak dini anıtlar inşa etmişlerdir. Bunlar tarihteki ilk mimari eserlerdir.

Neolitik Çağ nedir?

M.Ö. 8000 yılında başlayan Neolitik Çağ, M.Ö. 5200 yılında sona ermiştir. Tarih öncesi bir çağ olan bu dönemde insanlar sert ve düzgün taşlar yapmaya başlamıştır. İklim koşullarının elverişli olmasından dolayı ilk tarımsal faaliyetler bu dönemde yapılmış ve tarım gelişmiştir. Bu dönemde hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bu olaylar ise demografik yapıya direkt etki etmiştir. Özellikle insan yaşam süresi uzadığı için nüfus artmıştır. Yapılan araştırmalar duvarlara yapılan ilk resimlerin Cilalı Taş Devri’ne ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca ilk tekerleğin de Neolitik Çağ’da yapıldığı bilinmektedir.

Cilalı Taş Devri özellikleri nelerdir?

Yeni Taş Çağı özellikleri, bu çağın tarih ve insanlık açısından önemli olduğunu göstermektedir. Neolitik dönemin özellikleri şu şekildedir:

Buzul Çağı sona ermiştir.

Tarımsal faaliyet başlamış ve insanlar üretmiştir.

Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

Özel mülkiyet ortaya çıkmıştır.

Takas sistemi ile ticaret yapılmıştır.

Yeni meslek grupları ortaya çıkmıştır.

Bazı köyler kurulmuştur.

Liflerden elbiseler yapılmış ve dokumacılık başlamıştır.

Anıt mezarlar inşa edilmiştir.

Toplumsal alanda iş bölümü yapılmıştır.

Aile birliği klan yerine kabile sistemine dönmüştür.

Ana Tanrıça Kibele dini inancı vardır ve inanç sistemi gelişmiştir.

Cilalı Taş Devri temel olarak çanak çömleksiz Neolitik Dönem ve Çanak Çömlekli Neolitik Dönem olarak da incelenebilir. Çanak çömleksiz Neolitik Dönem M.Ö. 10.000 ila M.Ö. 6000 yılları arasına denk gelir. Yerleşim yerinin yeniden seçilmesi, yapıların inşa edilmesi gibi tarım ekonomisinden kaynaklanan değişimler meydana gelmiştir. Yaşanılan gelişimlerden dolayı bakır malzeme kullanılmaya başlanmıştır.

Çanak çömlekli Neolitik Dönem ise avcılığın bırakıldığı dönemdir. Çanak çömlekli Neolitik Dönem’de besin üretimi ile ilgili önemli ekonomik gelişmeler yaşanmıştır. Bu çağda düzenli evler inşa edilmiş ve evlerin içine oda yapılmıştır. Jarma ve Jeriko gibi yerlerin çevresi surlarla çevrilmiştir. Bu duvarların kullanılması ise toplumsal örgütlenmenin ve ortak emek gücünün kullanılmasının gelişmesini sağlamıştır.

Cilalı Taş Devri’ni Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler nelerdir?

Cilalı Taş Devri ile Yontma Taş Devri oldukça karıştırılır. Ancak bu iki çağ bazı özellikler bakımından birbirinden farklıdır. Cilalı Taş Devri’ni Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler: