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Cilalı taş devri özellikleri nelerdir? Cilalı taş devri hakkında bilgiler ve Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler nelerdir?

23.02.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih öncesindeki çağlardan biri olan Cilalı Taş Devri, Neolitik Çağ olarak da bilinir. Ayrıca Yeni Taş Devri olarak da tanınır ve isminden anlaşılacağı gibi bu dönemde çok fazla taş alet yapılmıştır. Sert ve düzgün taşlar ile alet yapan insanlar, bilgi ve teknik konusunda önceki dönemlere göre fark atmışlardır. Toprak ve kil kullanılarak yapılan kaplar ateşte pişirilerek seramik sanatı oluşturulmuştur. Peki, Cilalı Taş Devri'ni Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler nelerdir?

Cilalı taş devri özellikleri nelerdir? Cilalı taş devri hakkında bilgiler ve Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler nelerdir?

Tarih öncesi dönemlerin ikincisi olan Cilalı Taş Devri, insanların zorlu iklim şartları ve vahşi hayvanlarla uğraştığı bir dönem olmuştur. Bilimsel adı Neolitik Çağ olan Cilalı Taş Devri, tarih öncesi çağlardan birisidir. Bu devri diğer devirlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi de taşları kullanarak daha sert ve düzgün aletler yapmışlardır. Aynı zamanda bu sayede büyük ve kaba taşları kullanarak dini anıtlar inşa etmişlerdir. Bunlar tarihteki ilk mimari eserlerdir.

Neolitik Çağ nedir?

M.Ö. 8000 yılında başlayan Neolitik Çağ, M.Ö. 5200 yılında sona ermiştir. Tarih öncesi bir çağ olan bu dönemde insanlar sert ve düzgün taşlar yapmaya başlamıştır. İklim koşullarının elverişli olmasından dolayı ilk tarımsal faaliyetler bu dönemde yapılmış ve tarım gelişmiştir. Bu dönemde hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bu olaylar ise demografik yapıya direkt etki etmiştir. Özellikle insan yaşam süresi uzadığı için nüfus artmıştır. Yapılan araştırmalar duvarlara yapılan ilk resimlerin Cilalı Taş Devri’ne ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca ilk tekerleğin de Neolitik Çağ’da yapıldığı bilinmektedir.

Cilalı Taş Devri özellikleri nelerdir?

Yeni Taş Çağı özellikleri, bu çağın tarih ve insanlık açısından önemli olduğunu göstermektedir. Neolitik dönemin özellikleri şu şekildedir:

  • Buzul Çağı sona ermiştir.
  • Tarımsal faaliyet başlamış ve insanlar üretmiştir.
  • Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
  • Özel mülkiyet ortaya çıkmıştır.
  • Takas sistemi ile ticaret yapılmıştır.
  • Yeni meslek grupları ortaya çıkmıştır.
  • Bazı köyler kurulmuştur.
  • Liflerden elbiseler yapılmış ve dokumacılık başlamıştır.
  • Anıt mezarlar inşa edilmiştir.
  • Toplumsal alanda iş bölümü yapılmıştır.
  • Aile birliği klan yerine kabile sistemine dönmüştür.
  • Ana Tanrıça Kibele dini inancı vardır ve inanç sistemi gelişmiştir.

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Cilalı Taş Devri temel olarak çanak çömleksiz Neolitik Dönem ve Çanak Çömlekli Neolitik Dönem olarak da incelenebilir. Çanak çömleksiz Neolitik Dönem M.Ö. 10.000 ila M.Ö. 6000 yılları arasına denk gelir. Yerleşim yerinin yeniden seçilmesi, yapıların inşa edilmesi gibi tarım ekonomisinden kaynaklanan değişimler meydana gelmiştir. Yaşanılan gelişimlerden dolayı bakır malzeme kullanılmaya başlanmıştır.

Çanak çömlekli Neolitik Dönem ise avcılığın bırakıldığı dönemdir. Çanak çömlekli Neolitik Dönem’de besin üretimi ile ilgili önemli ekonomik gelişmeler yaşanmıştır. Bu çağda düzenli evler inşa edilmiş ve evlerin içine oda yapılmıştır. Jarma ve Jeriko gibi yerlerin çevresi surlarla çevrilmiştir. Bu duvarların kullanılması ise toplumsal örgütlenmenin ve ortak emek gücünün kullanılmasının gelişmesini sağlamıştır.

Cilalı Taş Devri’ni Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler nelerdir?

Cilalı Taş Devri ile Yontma Taş Devri oldukça karıştırılır. Ancak bu iki çağ bazı özellikler bakımından birbirinden farklıdır. Cilalı Taş Devri’ni Yontma Taş Devri’nden ayıran özellikler:

  • Cilalı Taş Devri üretici bir toplumdan oluşur, Yontma Taş Devri’nde böyle bir şey yoktur.
  • Cilalı Taş Devri’nde yerleşik yaşama geçilmiştir, Yontma Taş Devri’nde insanlar göçebe yaşamıştır.
  • Yontma Taş Devri’nde tüketicilik önemliyken Cilalı Taş Devri’nde tarım çok önemlidir.
  • Yontma Taş Devri’nde hayvanları eğitirken Cilalı Taş Devri’nde insanlar hayvanları avlamıştır.
  • Cilalı Taş Devri’nde insanlar mağarada yaşamış, Yontma Taş Devri’nde ise nehir kenarında yaşamışlardır.
  • Yontma Taş Devri’nde taşlar sadece kemiklere şekil vermek için kullanılmıştır ancak Cilalı Taş Devri’nde taşlar şekillendirilmiştir.
  • Cilalı Taş Devri’nde at, koyun, sığır gibi hayvanlar evcilleştirilmişken Yontma Taş Devri’nde ise yalnızca köpekler evcilleştirilmiştir.
  • Yontma Taş Devri’nde ise hayatta kalma mücadelesi daha önemlidir ancak Cilalı Taş Devri’nde insanlar eserlere ağırlık vermiştir.

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