Cildinize bunu yapmayın! Çok yaygın şekilde kullanılan bu ürünler size zarar veriyor

Karbonatta bulunan granüller aslında cildimiz için faydalı kaynaklar değillerdir. Karbonat cildin pH dengesini bozabilir. Cildimizin pH dengesi 4,5 ila 5,7 arasındadır. Karbonat ise bu seviyenin oldukça üzerindedir. Karbonatı saf bir şekilde cilde uygulamak deriyi kurutur ve nem kaybına yol açar. Hele ki kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle uzak durmalısınız.
Tuz ve şeker peelingini cildinize uygularsanız ciddi hasarlar alabilirsiniz. Bölgesel olarak cildi tahriş eder ve aşınmalara neden olabilir. Bunun yerine eritilmiş hindistan cevizi yağı ile kahverengi şekeri karıştırarak vücudunuza peeling olarak uygulamanız daha doğru olacaktır.
Cilt lekelerinden, aknelerden ve renk geçişlerinden kurtulmak için genellikle limon kullanımı önerilir. Limon asitli bir kaynaktır ve pH değeri 2 ila 3 arasında değişmektedir. Cilde uygulanan limon suyu, hücresel düzeyde cildi tahriş edeblilir. Özellikle limonla infüze edilmiş losyon kullanıp güneşe çıkarsanız bu yanıklar ciddi olabilir. Bu bahsettiğimiz problem sadece limon için değil tüm narenciyeler için geçerlidir.
Birçok blogcu tarafından sivilce ve leke tedavisinde kullanılan tarçın 'süper' bir ürün olarak tanımlansa da aslında bu durum doğru değildir. Tarçını yüzünüz için kullandığınızda cildin yanmasına ve kurumasına sebebiyet verebilir. Dermatologlar cilt için tarçın kullanmanın oldukça zararlı olduğunu söylerler çünkü meydana getirdiği yanıkların telafisi olmayabilir, bu konuda ciddi uyarılar yapıyorlar. Kullanılan malzemelerin doğal olması sizi yanıltmasın. Ürünleri kullanmadan önce muhakkak bir dermatoloğa danışmanız en doğrusu olacaktır.
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