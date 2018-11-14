Cildinize bunu yapmayın! Çok yaygın şekilde kullanılan bu ürünler size zarar veriyor

Karbonat: Cildi pul pul döker

Karbonatta bulunan granüller aslında cildimiz için faydalı kaynaklar değillerdir. Karbonat cildin pH dengesini bozabilir. Cildimizin pH dengesi 4,5 ila 5,7 arasındadır. Karbonat ise bu seviyenin oldukça üzerindedir. Karbonatı saf bir şekilde cilde uygulamak deriyi kurutur ve nem kaybına yol açar. Hele ki kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle uzak durmalısınız.

Şeker ve tuz: Cildi tahriş eder ve zarar verir

Tuz ve şeker peelingini cildinize uygularsanız ciddi hasarlar alabilirsiniz. Bölgesel olarak cildi tahriş eder ve aşınmalara neden olabilir. Bunun yerine eritilmiş hindistan cevizi yağı ile kahverengi şekeri karıştırarak vücudunuza peeling olarak uygulamanız daha doğru olacaktır.

Limon: Cilt yanıklarına neden olur

Cilt lekelerinden, aknelerden ve renk geçişlerinden kurtulmak için genellikle limon kullanımı önerilir. Limon asitli bir kaynaktır ve pH değeri 2 ila 3 arasında değişmektedir. Cilde uygulanan limon suyu, hücresel düzeyde cildi tahriş edeblilir. Özellikle limonla infüze edilmiş losyon kullanıp güneşe çıkarsanız bu yanıklar ciddi olabilir. Bu bahsettiğimiz problem sadece limon için değil tüm narenciyeler için geçerlidir.