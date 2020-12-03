Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu açıldı

Kars'ın Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her yıl olduğu gibi bu yılda erken buz tutunca atlı kızakla sezonu ilk müşterileriyle buluştu. Yüzeyi yaklaşık 15 santim buz tutan gölde simge haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor. Kars'a giden herkesin Çıldır Gölü'nde atlı kızak deneyimini yaşaması gerekiyor.

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK FİYATLARI

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur büyük ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 10 dakikası 25 TL karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor.

ÇILDIR GÖLÜ'NDE BALIKÇILIK

Ayrıca Çıldır Gölü'nde atlı kızak haricinde balıkçılıkta köyün geçim kaynakları arasında yer alıyor. Göl tamamen buz tuttuğunda eskimo usulü, suya ulaşana kadar buz kütlesini kırarak açtıkları deliklerden balık tututorlar. Bu delikler her gece tekrar buz tutuyor ve aynı macera her gün yeniden yaşanıyor. Göl kenarındaki restoranlarda, yöreye özgü çok lezzetli olan sarı sazan balığı yemeden de bölgeden ayrılmamak gerekiyor.

