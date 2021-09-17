Çilek'in ilk aşkıydı! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şoke etti

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Kaan' karakteriyle tanınan Arda Seçgün, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Arda Seçgun'un son hali:

ARDA SEÇGÜN KİMDİR?

Arda Seçgün, 10 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 26 yaşındaki Seçgün, Sihirli Annem dizisindeki Kaan rolüyle tanındı. Bir dönem Mustafa Hakkında Her Şey filminde rol alan Seçgün, sonralarda kameralardan uzak bir hayat yaşamaya karar verdi.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Betüş adındaki bir peri, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenince olaylar gelişir. Betüş'ün annesi, kızının her zaman bir periyle evlenmesini istediği için kızı ve damadını sürekli ayırmaya çalışır. Sadık'ın çocukları Betüş'ü ilk başta benimsemese de sonralarda öz anneleri gibi görmeye başlayacaklardır.



