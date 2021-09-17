MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çilek'in ilk aşkıydı! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şoke etti

Çilek'in ilk aşkıydı! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şoke etti

17.09.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan ve Gizem Güven gibi isimlerin paylaştığı Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Kaan' karakteriyle akıllara kazınan Arda Seçgün, son haliyle şaşırttı.

Çilek'in ilk aşkıydı! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şoke etti

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Kaan' karakteriyle tanınan Arda Seçgün, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Arda Seçgun'un son hali:

Çilek'in beyaz atlı prensiydi! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Çilek'in beyaz atlı prensiydi! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şaşkına çevirdi

ARDA SEÇGÜN KİMDİR?

Arda Seçgün, 10 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 26 yaşındaki Seçgün, Sihirli Annem dizisindeki Kaan rolüyle tanındı. Bir dönem Mustafa Hakkında Her Şey filminde rol alan Seçgün, sonralarda kameralardan uzak bir hayat yaşamaya karar verdi.

Çilek'in beyaz atlı prensiydi! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şaşkına çevirdi

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Betüş adındaki bir peri, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenince olaylar gelişir. Betüş'ün annesi, kızının her zaman bir periyle evlenmesini istediği için kızı ve damadını sürekli ayırmaya çalışır. Sadık'ın çocukları Betüş'ü ilk başta benimsemese de sonralarda öz anneleri gibi görmeye başlayacaklardır.

Çilek'in beyaz atlı prensiydi! Sihirli Annem'in Kaan'ı son haliyle şaşkına çevirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Sınır höyüğü Oylum'da heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin en büyüğü" Sınır höyüğü Oylum'da heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin en büyüğü"
16 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi?16 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi?
Anahtar Kelimeler:
Gizem Güven Nevra Serezli Şahap Sayılgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

1999'da kayboldu, 2017'de kemikleri bulundu! Cinayeti ses kaydı ortaya çıkardı

1999'da kayboldu, 2017'de kemikleri bulundu! Cinayeti ses kaydı ortaya çıkardı

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.