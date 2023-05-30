YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Çileklerin ilk günkü tazeliğini korumasını sağlayan saklama yöntemi! Tüm hafta boyunca bozulmuyor

Çileklerin ilk günkü tazeliğini korumasını sağlayan saklama yöntemi! Tüm hafta boyunca bozulmuyor

30.05.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz ayının en sevilen meyvelerinden olan çilekler küçükten büyüğe herkesin favorisi olarak görülüyor. Tatlıların vazgeçilmezi olan çileklerin uzun süre dayanabilmesi saklama yöntemine dikkat etmek gerekiyor. İnternette çileklerin uzun süre dayanabilmesini sağlamak için en etkili saklama yöntemi paylaşıldı.

Çileklerin ilk günkü tazeliğini korumasını sağlayan saklama yöntemi! Tüm hafta boyunca bozulmuyor

Çilekler yaz boyunca en çok tüketilen meyvelerden. Ancak çileklerin raf ömrü fazla değil. Aldığınız çilekleri bir oturuşta bitiremiyorsanız ve çileklerin bir hafta bozulmadan tazeliğini korumasını istiyorsanız aşağıda yer alan yöntemi denemelisiniz. Bu yöntemle çileklerin ilk günkü tazeliğini koruyabilirsiniz.

ÇİLEKLERİ UZUN SÜRE SAKLAMA YÖNTEMİ

Yeni Proje - 2023-05-30T142343.357

  • İnternetteki en yaygın yöntemlerden biri, çilekleri sirke solüsyonuna batırmaktır.
  • 1:3 oranında, bir ölçü sirke (beyaz veya malt) ve üç ölçü su alın ve bir kaseye ekleyin.
  • Çilekleri solüsyona koyun ve 10 dakika bekletin
  • Çilekleri boşaltın ve mümkün olduğunca iyice kurulayın.
  • Kuruduktan sonra, çilekleri kağıt havluyla kaplı temiz bir kaba aktarın. Kabı buzdolabına koyun.

Bu yöntemi deneyen sosyal medya kullanıcıları, "haftanın sonunda neredeyse hiçbir çilek bozulmamıştı", "Tek bir" çilek bile atılmadı ve "göze çarpan tek bozulma şurada burada birkaç kara lekeydi." dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelimLeziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim
Anahtar Kelimeler:
çilek sirke meyve saklama kabı çilekler

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Gelinliğine olay yorum! "Göğüs pedi olmuş mu"

Gelinliğine olay yorum! "Göğüs pedi olmuş mu"

Seçim gündemine dair yorumuna "Beline kuvvet" yanıtı şaşırttı

Seçim gündemine dair yorumuna "Beline kuvvet" yanıtı şaşırttı

Tam kıvamında vişneli brownie tarifi

Tam kıvamında vişneli brownie tarifi

İlginizi Çekebilir

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.