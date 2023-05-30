Çileklerin ilk günkü tazeliğini korumasını sağlayan saklama yöntemi! Tüm hafta boyunca bozulmuyor

Çilekler yaz boyunca en çok tüketilen meyvelerden. Ancak çileklerin raf ömrü fazla değil. Aldığınız çilekleri bir oturuşta bitiremiyorsanız ve çileklerin bir hafta bozulmadan tazeliğini korumasını istiyorsanız aşağıda yer alan yöntemi denemelisiniz. Bu yöntemle çileklerin ilk günkü tazeliğini koruyabilirsiniz.

ÇİLEKLERİ UZUN SÜRE SAKLAMA YÖNTEMİ

İnternetteki en yaygın yöntemlerden biri, çilekleri sirke solüsyonuna batırmaktır.

1:3 oranında, bir ölçü sirke (beyaz veya malt) ve üç ölçü su alın ve bir kaseye ekleyin.

Çilekleri solüsyona koyun ve 10 dakika bekletin

Çilekleri boşaltın ve mümkün olduğunca iyice kurulayın.

Kuruduktan sonra, çilekleri kağıt havluyla kaplı temiz bir kaba aktarın. Kabı buzdolabına koyun.

Bu yöntemi deneyen sosyal medya kullanıcıları, "haftanın sonunda neredeyse hiçbir çilek bozulmamıştı", "Tek bir" çilek bile atılmadı ve "göze çarpan tek bozulma şurada burada birkaç kara lekeydi." dedi



