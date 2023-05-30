Çileklerin ilk günkü tazeliğini korumasını sağlayan saklama yöntemi! Tüm hafta boyunca bozulmuyor

Çilekler yaz boyunca en çok tüketilen meyvelerden. Ancak çileklerin raf ömrü fazla değil. Aldığınız çilekleri bir oturuşta bitiremiyorsanız ve çileklerin bir hafta bozulmadan tazeliğini korumasını istiyorsanız aşağıda yer alan yöntemi denemelisiniz. Bu yöntemle çileklerin ilk günkü tazeliğini koruyabilirsiniz.
Bu yöntemi deneyen sosyal medya kullanıcıları, "haftanın sonunda neredeyse hiçbir çilek bozulmamıştı", "Tek bir" çilek bile atılmadı ve "göze çarpan tek bozulma şurada burada birkaç kara lekeydi." dedi