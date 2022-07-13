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Çilekli magnolia nasıl yapılır? Çilekli magnolia malzemeleri neler?

13.07.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında güzel bir tatlı tüketmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Evinizde kolaylıkla hazırlayacağınız çilekli magnolia, kafelerde yediklerinizi aratmayacak. Peki çilekli magnolia nasıl yapılır? Çilekli magnolia malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Çilekli magnolia nasıl yapılır? Çilekli magnolia malzemeleri neler?

Çoğu kişinin hayır diyemeyeceği lezzetlerden biri olan çilekli magnolianın yapılışı araştırılıyor. Nefis tadıyla kendisine hayran bırakan çilekli magnolia tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki çilekli magnolia nasıl yapılır? Çilekli magnolia malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ÇİLEKLİ MAGNOLİA MALZEMELERİ

Muhallebisi için;

1 litre süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket sıvı krema
1 paket vanilya
Arası için;

1,5 paket burçak bisküvi
Çilek

Çilekli magnolia nasıl yapılır? Çilekli magnolia malzemeleri neler?

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alıp çırpma teli ile karıştırın. Kıvam koyu bir hal alana dek pişirin. Ardından ocaktan alın va vanilya ilave edip karıştırın, soğumaya bırakın. Soğumasını beklerken karıştırmayı unutmayın.

Bu esnada bisküvileri rondodan geçirin. Muhallebi soğuyunca içine bir paket krema ekleyin ve mikser ile çırpın. Çilekleri ince dilimler halinde kesin. Ardından kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi koyun. Çilekleri dizin ve üzerine muhallebi ekleyin. Ardından bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
magnolia
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