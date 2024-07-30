Çilekli magnolia tarifi: Çilekli magnolia nasıl yapılır?

New York pastanelerinden kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan çilekli magnolia günümüzde son derece popüler olan tatlılardan biri. Siz de bu lezzeti evinize mutfağınıza sofranıza getirebilir, ünlü lokantaların menülerindeki bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte çilekli magnolia tarifi!
Çilekli magnolia tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı kullanarak daha çok sayıda magnolia hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 çay bardağı un
3 bardak süt
4 kaşık şeker
1 yumurtanın sarısı
1 kaşık vanilya
1 kaşık tereyağı
1 paket bisküvi
10 çilek
TARİF
Bisküvileri rondoda çekerek toz hâline getirin.
Tencereye yumurta sarısı, şeker, un ve sütü koyun.
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