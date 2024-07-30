Çilekli magnolia tarifi: Çilekli magnolia nasıl yapılır?

Çilekli magnolia tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı kullanarak daha çok sayıda magnolia hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 çay bardağı un

3 bardak süt

4 kaşık şeker

1 yumurtanın sarısı

1 kaşık vanilya

1 kaşık tereyağı

1 paket bisküvi

10 çilek