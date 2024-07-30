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    Çilekli magnolia tarifi: Çilekli magnolia nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 23:32
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    New York pastanelerinden kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan çilekli magnolia günümüzde son derece popüler olan tatlılardan biri. Siz de bu lezzeti evinize mutfağınıza sofranıza getirebilir, ünlü lokantaların menülerindeki bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte çilekli magnolia tarifi!

    Çilekli magnolia tarifi: Çilekli magnolia nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 6
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Adet 340kal

    Çilekli magnolia tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı kullanarak daha çok sayıda magnolia hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 çay bardağı un
    • 3 bardak süt
    • 4 kaşık şeker
    • 1 yumurtanın sarısı
    • 1 kaşık vanilya
    • 1 kaşık tereyağı
    • 1 paket bisküvi
    • 10 çilek

    TARİF

    • Bisküvileri rondoda çekerek toz hâline getirin.
    • Tencereye yumurta sarısı, şeker, un ve sütü koyun.
    • Kaynayana dek karıştırın.
    • Yağ ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
    • Kaplara parçaladığınız bisküviden paylaştırın.
    • Üzerine çilekleri yerleştirin.
    • Muhallebiden ikişer kepçe kadar koyun.
    • Yeniden bisküvi ve çilek yerleştirin.
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    Chef GPT
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    çilek magnolia tarifi tarif
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