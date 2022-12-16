Çılgın dondurmacı kıvrak müşterisiyle ağızları açık bıraktı! TikTok fenomeni öyle bir dans etti ki...

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı gündemde kalmaya devam ediyor. Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarının yanı sıra yayınlandığı dans videoları ile çok konuşuluyor. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle çektiği video yoğun ilgi gördü.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Çılgın Dondurmacı büyük beğeni aldı. Her paylaşımı yüksek sayıda izlenmeler alan Mehmet Dinç yeni videosunda dar kıyafeti ile dans eden müşterisinin karşısına geçti.

Birçok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3 milyon, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.





