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Çılgın eylemleri ile akıl sağlığından şüphe ettiren insanlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.06.2019 16:05 | Son Güncelleme

Eylemlerini açıklamanın oldukça zor olduğu insanların komik bir o kadar da enteresan fotoğraflarını sizler için derledik. Biz yaptıklarına anlam veremedik peki ya siz?

Çılgın eylemleri ile akıl sağlığından şüphe ettiren insanlar!

Dünyamız çılgın bir yer. Etrafta neler yaptıkları hakkında hiçbir fikri olmayan ve tuhaf fotoğraflar çeken tuhaf insanlarımız var. Bu insanları açıklamak da anlamak da cidden zor. Nerede veya ne yapıyorlarsa yapsınlar, gördüğünüz anda onları fark edebiliyorsunuz. Yaptıkları şeylerden hiç mi hiç rahatsızlık duymuyorlar. Sorunun tamamen ve tamamen delice bir şey yapmaktan kaynaklandığını biliyorlar.

Bazı insanların gariplikleri bazen delilik seviyesine ulaşabilir. Benzersiz bir kimlik arayışı içinde olan bu insanlar bazen ciddi anlamda ürkütücü olabilirler.

İşte o komik fotoğraflar...

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