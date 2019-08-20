Çılgın Türk! Sahte polis kılığına girdi aylarca fark edilmedi

Berlin, yurtdışında Türklerin yerleşim gösterdiği şehirlerin başında geliyor. Almanya’nın başkenti Berlin’e her yıl binlerce Türk göç ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Berlin’de şaşırtıcı bir olay yaşandı. İki polis kışlık üniforma giyen bir meslektaşlarını görüp şüphelendiler ve sohbet etmek için yanına gittiler. Ardından ise konuştukları polisin “sahte polis” olduğunu fark ettiler. İşte bu ilginç olayın detayları...

KADIN POLİSİN YANINA GİDİP KİMLİK SORDULAR

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan Berlin’in bazı bölgelerinde suç olayları da oldukça fazla. Berlin polisi ise bu bölgelerde sürekli devriye geziyor. Bir devriye esnasında iki polis, kışlık üniformayla gezen meslektaşlarından şüphelendi. Kadın polisin yanına gidip, kimliğini göstermesini istediler.

KADIN POLİS, TÜRK BİR ERKEK ÇIKTI

Ancak kendisini “Lara” olarak tanıtan kadın polis, kimliğini göstermedi. Güvenlik güçleri kadının üzerini aradı, kadın polisin cebinden bir miktar uyuşturucu çıktı. Bunun üzerine “Lara” isimli kadın polis karakola götürüldü. Karakolda sorgulanan kadının “Ömer K.” isimli bir Türk olduğu anlaşıldı.