Çılgın Türk! Sahte polis kılığına girdi aylarca fark edilmedi

Berlin, yurtdışında Türklerin yerleşim gösterdiği şehirlerin başında geliyor. Almanya’nın başkenti Berlin’e her yıl binlerce Türk göç ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Berlin’de şaşırtıcı bir olay yaşandı. İki polis kışlık üniforma giyen bir meslektaşlarını görüp şüphelendiler ve sohbet etmek için yanına gittiler. Ardından ise konuştukları polisin “sahte polis” olduğunu fark ettiler. İşte bu ilginç olayın detayları...
KADIN POLİSİN YANINA GİDİP KİMLİK SORDULAR
Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan Berlin’in bazı bölgelerinde suç olayları da oldukça fazla. Berlin polisi ise bu bölgelerde sürekli devriye geziyor. Bir devriye esnasında iki polis, kışlık üniformayla gezen meslektaşlarından şüphelendi. Kadın polisin yanına gidip, kimliğini göstermesini istediler.
KADIN POLİS, TÜRK BİR ERKEK ÇIKTI
Ancak kendisini “Lara” olarak tanıtan kadın polis, kimliğini göstermedi. Güvenlik güçleri kadının üzerini aradı, kadın polisin cebinden bir miktar uyuşturucu çıktı. Bunun üzerine “Lara” isimli kadın polis karakola götürüldü. Karakolda sorgulanan kadının “Ömer K.” isimli bir Türk olduğu anlaşıldı.
4 BİN LİRAYA SATIN ALMIŞ
22 yaşındaki Ömer K., 4 bin liraya sahte üniforma alıp aylarca kadın polis kılığında dolaşmış. Verdiği röportajda ceza kanunlarını ezbere bildiğini iddia eden Ömer K. aynı zamanda bir keresinde gece otobüsünde bir kadının arkasında mastürbasyon yapan bir erkeği otobüsten indirdiğini ve bu nedenle yolcular tarafından alkışlandığını söylüyor.
TEKRAR TUTUKLANDI
Daha önce de sahte polislik yapan ve bu suçtan hüküm giyerek hapis yatan Ömer K. Mart ayında serbest kaldı. Son birkaç aydır hemen hemen her gün sokakta görev yaptığını aktaran Ömer K, tutuklanarak tekrar cezaevine götürüldü.
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