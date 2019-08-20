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Çılgın Türk! Sahte polis kılığına girdi aylarca fark edilmedi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti, dünyada Türk nüfusunun fazla olduğu yerlerden biri. Geçmişten beri pek çok kişi Almanya’ya özellikle çalışma amacıyla göç ediyor. Ancak bu Türk arkadaş diğerlerinden çok farklı. Yaptığı şeyle tüm dünyayı hayrete düşüren Türk, aylarca kadın polis kılığına girerek Berlin'de dolaştı. İşte o ilginç olay...

Çılgın Türk! Sahte polis kılığına girdi aylarca fark edilmedi

Berlin, yurtdışında Türklerin yerleşim gösterdiği şehirlerin başında geliyor. Almanya’nın başkenti Berlin’e her yıl binlerce Türk göç ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Berlin’de şaşırtıcı bir olay yaşandı. İki polis kışlık üniforma giyen bir meslektaşlarını görüp şüphelendiler ve sohbet etmek için yanına gittiler. Ardından ise konuştukları polisin “sahte polis” olduğunu fark ettiler. İşte bu ilginç olayın detayları...

KADIN POLİSİN YANINA GİDİP KİMLİK SORDULAR

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Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan Berlin’in bazı bölgelerinde suç olayları da oldukça fazla. Berlin polisi ise bu bölgelerde sürekli devriye geziyor. Bir devriye esnasında iki polis, kışlık üniformayla gezen meslektaşlarından şüphelendi. Kadın polisin yanına gidip, kimliğini göstermesini istediler.

KADIN POLİS, TÜRK BİR ERKEK ÇIKTI

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Ancak kendisini “Lara” olarak tanıtan kadın polis, kimliğini göstermedi. Güvenlik güçleri kadının üzerini aradı, kadın polisin cebinden bir miktar uyuşturucu çıktı. Bunun üzerine “Lara” isimli kadın polis karakola götürüldü. Karakolda sorgulanan kadının “Ömer K.” isimli bir Türk olduğu anlaşıldı.

4 BİN LİRAYA SATIN ALMIŞ

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22 yaşındaki Ömer K., 4 bin liraya sahte üniforma alıp aylarca kadın polis kılığında dolaşmış. Verdiği röportajda ceza kanunlarını ezbere bildiğini iddia eden Ömer K. aynı zamanda bir keresinde gece otobüsünde bir kadının arkasında mastürbasyon yapan bir erkeği otobüsten indirdiğini ve bu nedenle yolcular tarafından alkışlandığını söylüyor.

TEKRAR TUTUKLANDI

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Daha önce de sahte polislik yapan ve bu suçtan hüküm giyerek hapis yatan Ömer K. Mart ayında serbest kaldı. Son birkaç aydır hemen hemen her gün sokakta görev yaptığını aktaran Ömer K, tutuklanarak tekrar cezaevine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
polis Sahte polis Berlin almanya

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