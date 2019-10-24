Çılgın YouTuber, takipçilerine bir bavul para dağıtacak!

YouTube, eskiden yalnızca bir video izleme platformuydu ancak zamanla platform gelişerek bazı insanlar için meslek haline gelmeye başladı ve 'YouTuber' kavramı da ortaya çıktı. Elbette YouTuber olmak için yalnızca YouTube'u bir meslek olarak görmek gerekmiyor ve platforma düzenli olarak içerik üreterek hayranlarla buluşabilmek yetiyor.

Gün geçtikçe farklılaşan YouTube'un değişimi ile birlikte farklı YouTuber'lar da karşımıza çıkmaya başladı. YouTuber'lardan biri olan Mr.Beast kullanıcı adına sahip Jimmy Donaldson, şu anda YouTube'da 24,9 milyon aboneye sahip. Genelde 'challenge' tarzı içerikler üreten Jimmy Donaldson, geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderiler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YOUTUBE KANALINDA DUYURDU

Jimmy, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir duyuru yaptı. Yaptığı duyuruda, genellikle YouTube kanalında yaptığı "Last to Leave" meydan okuması sonucunda 1 milyon dolarlık ödül vereceğini duyuran Jimmy, kısa bir sürenin ardından yarışmanın takipçiler ile yapılacağını belirtti.