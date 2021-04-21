Çim adam nasıl yapılır?

Şimdiki çocuklar daha hızlı, daha akıllı ve daha sıkılgan. Ellerindeki tabletten bir tık ile başka başka oyunlara geçip onlardan da hızlıca sıkılabiliyorlar. Onların ilgisini çekebilmek ve el becerilerini artırabilmek için eski oyuncaklara dönüş furyası başladı. Çocuğunuzla birlikte puzzle, boyama veya maket yapmak bu seçeneklerden birkaçı ama şüphesiz en sevileni çim adam yapmak olacak!

MALZEMELER

Naylon çorap

Talaş

Çim tohumu

Yapıştırıcı

Makas

Düğme

Keçeli kalemler

YAPILIŞI

Naylon çorabı ayak ucundan yaklasık 20 cm uzunluğunda kesin.

İçine çim tohumunu dökün

Üzerine talaş dökün ve çorabın ucunu sıkıca bağlayın.

Düğmeleri göz olarak yapıştırabilir, ağız kısmını keçeli kalem ile çizebilirsiniz.

Çim adamınızı güneşi direkt alan bir pencere kenarına koyun ve her gün düzenli sulandığından emin olun.

Kısa zamanda çim saçlar çıkacak.

Çim adamınızı giydirebilir ya da rengarenk süsleyebilirsiniz. Gerisi sizin ve çocuğunuzun hayal gücünüze kalmış.



