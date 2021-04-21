Çim adam nasıl yapılır?

Şimdiki çocuklar daha hızlı, daha akıllı ve daha sıkılgan. Ellerindeki tabletten bir tık ile başka başka oyunlara geçip onlardan da hızlıca sıkılabiliyorlar. Onların ilgisini çekebilmek ve el becerilerini artırabilmek için eski oyuncaklara dönüş furyası başladı. Çocuğunuzla birlikte puzzle, boyama veya maket yapmak bu seçeneklerden birkaçı ama şüphesiz en sevileni çim adam yapmak olacak!
Çim adamınızı giydirebilir ya da rengarenk süsleyebilirsiniz. Gerisi sizin ve çocuğunuzun hayal gücünüze kalmış.
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