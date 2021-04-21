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Çim adam nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
21.04.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde çocukların ilgisini bir yerde tutmak zordur. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklar her şeyi hızlı tüketip sanal gerçekliğe kendilerini kaptırmış durumdadır. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle evde zaman geçirmek zorunda kalan çocukların hayatına heyecan katmak için eski oyuncaklardan ilham alınıyor.

Şimdiki çocuklar daha hızlı, daha akıllı ve daha sıkılgan. Ellerindeki tabletten bir tık ile başka başka oyunlara geçip onlardan da hızlıca sıkılabiliyorlar. Onların ilgisini çekebilmek ve el becerilerini artırabilmek için eski oyuncaklara dönüş furyası başladı. Çocuğunuzla birlikte puzzle, boyama veya maket yapmak bu seçeneklerden birkaçı ama şüphesiz en sevileni çim adam yapmak olacak!

MALZEMELER

  • Naylon çorap
  • Talaş
  • Çim tohumu
  • Yapıştırıcı
  • Makas
  • Düğme
  • Keçeli kalemler

YAPILIŞI

  • Naylon çorabı ayak ucundan yaklasık 20 cm uzunluğunda kesin.
  • İçine çim tohumunu dökün
  • Üzerine talaş dökün ve çorabın ucunu sıkıca bağlayın.
  • Düğmeleri göz olarak yapıştırabilir, ağız kısmını keçeli kalem ile çizebilirsiniz.
  • Çim adamınızı güneşi direkt alan bir pencere kenarına koyun ve her gün düzenli sulandığından emin olun.
  • Kısa zamanda çim saçlar çıkacak.

Çim adamınızı giydirebilir ya da rengarenk süsleyebilirsiniz. Gerisi sizin ve çocuğunuzun hayal gücünüze kalmış.

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