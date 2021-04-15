Kanserli çocukların tedavi korkusu çizgi filmle aşılacak

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mesaisi sırasında yaptığı gözlemlerde, bazı çocuk hastaların yüksek teknoloji ürünü makinelerden korktuğunu tespit etti. Çocuk hastaların alışık olmadığı form ve ebatlarda olan radyasyon terapisi, tomografi cihazı gibi makineler, çocukları korkutuyor; tedavi sırasında postürlerini bozmalarına, uygun biçimlerde sabit duramamalarına ve tedavi anında minimal oranlarda da olsa stres yaşamalarına sebep oluyordu. Gerek yazılarında, gerekse söz aldığı mecralarda, kanserin –tedavi öncesi, tedavi ve tedavi sonrası- fizyolojik ve psikolojik süreçlerine sıklıkla dikkat çeken Pehlivan, bu konuda önce iletişim profesyonelleri ardından Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile iletişime geçti.

BAU Animasyonun genç sanatçıları Deniz Koçyiğit ve Mustafa Kara ile bir araya gelen iletişim ekibi kısa kürede çizgi filmi tamamladı ve dijital medyada yayınlanmasını sağladı. Film büyük ilgi gördü; dedesiyle rutin radyoloji tedavisine giden küçük Mehmet’in bir günlük terapisini anlatan çizgi animasyonda “iyi kalpli dev robot, mutlu edilmesi gereken mutsuz hücreler” gibi dikkat çeken, süreçlerin ve tedavilerin nasıl tanımlanabileceğiyle ilgili herkese ipuçları veren detaylar mevcut.