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Kanserli çocukların tedavi korkusu çizgi filmle aşılacak

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, bir kaç ay öncesinde ülkede benzerine pek rastlanmayan, karma disiplinlerden hekimler ve uzmanlarla hizmet veren bir kliniğin açılışına imza attı. 50 Soruda Kanser kitabıyla kanser hastalarına, yakınlarına ve aynı zamanda sağlıklı insanlara ulaşmaya gayret eden Pehlivan’ın son projesi bir Çizgi Film. İki boyutlu animasyonlardan oluşan kısa film, kanser tedavisi süreçlerinde gözden kaçan, pek de akla gelmeyen bir noktaya dikkat çekiyor.

Kanserli çocukların tedavi korkusu çizgi filmle aşılacak

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mesaisi sırasında yaptığı gözlemlerde, bazı çocuk hastaların yüksek teknoloji ürünü makinelerden korktuğunu tespit etti. Çocuk hastaların alışık olmadığı form ve ebatlarda olan radyasyon terapisi, tomografi cihazı gibi makineler, çocukları korkutuyor; tedavi sırasında postürlerini bozmalarına, uygun biçimlerde sabit duramamalarına ve tedavi anında minimal oranlarda da olsa stres yaşamalarına sebep oluyordu. Gerek yazılarında, gerekse söz aldığı mecralarda, kanserin –tedavi öncesi, tedavi ve tedavi sonrası- fizyolojik ve psikolojik süreçlerine sıklıkla dikkat çeken Pehlivan, bu konuda önce iletişim profesyonelleri ardından Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile iletişime geçti.

profesör

BAU Animasyonun genç sanatçıları Deniz Koçyiğit ve Mustafa Kara ile bir araya gelen iletişim ekibi kısa kürede çizgi filmi tamamladı ve dijital medyada yayınlanmasını sağladı. Film büyük ilgi gördü; dedesiyle rutin radyoloji tedavisine giden küçük Mehmet’in bir günlük terapisini anlatan çizgi animasyonda “iyi kalpli dev robot, mutlu edilmesi gereken mutsuz hücreler” gibi dikkat çeken, süreçlerin ve tedavilerin nasıl tanımlanabileceğiyle ilgili herkese ipuçları veren detaylar mevcut.

Burak Kozluklu ve Berrin Pehlivan’ın seslendirdiği karakterlerle, minik hastaların kanser ve tedavi algısını değiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin benzerlerini sürdüreceğini, paylaşım ve yayılımı anlamında herkesin desteğini beklediğini belirten Pehlivan, kanserin bireylerde sebep olduğu fiziksel tahribatla sınırlanamayacağını, ailede, çevrede ve toplumsal yapıda yaptıklarına da dikkat çekmeye ve kanserin hayatlara dokunduğu her detayla mücadele etmeye devam edeceğini de belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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