Çimento tankeriyle katliam yapmak istedi! 'İnsanları öldüreceğim' diyerek ters yöne girip araçlara çarptı... "Şu anki can kayıpları bilinmiyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Qingdao bölgesinin Renmin Yolu yakınlarında bir çimento tankeri ters yönde giderek düzinelerce araca çarptı.

Toplumdan intikam almak istediğini dile getiren tanker sürücüsünün ters yönde hareket ettiği sırada 'İnsanları öldüreceğim' diye bağırdığı duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜNTÜLER SİLİNİYOR

Kazaya en az 6 arabanın karıştığı ifade edilirken görüntüler Çin sosyal medya platformlarından da siliniyor. Şu anki can kaybı ve yaralılara ilişkin olarak resmi veriler paylaşılmadı. Trafiği birbirine katan tanker sürücüsünün tutuklandığı ifade edildi.