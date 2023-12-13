Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı canlı yayında ifşa edilince olay oldu

Sosyal medya fenomeni Xia Youxin bir marketin ortasında kamera karşısında saçını toplamak için kollarını yukarı doğru kaldırdığında frikik vermesini engelleyemedi. Fenomen isim o anlarda ise bir adamın kendisini izlediğini fark edince görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmın adamın gözlerini ayırmadan sürekli izlemesini taciz olarak yorumladı.

