Milyoner adam emniyet şeritlerinin zenginlere yönelik VIP güzergah olduğunu söyledi! Sosyal medyadan tepki çekti... "Cezası neyse öderiz"

TikTok'ta 'mrlukedes' adıyla paylaşım yapan Luke Desmaris isimli bir kişi lüks hayatını sergilediği profiliyle 100 bini aşkın takipçiye ulaştı.

Özel jetiyle Paris'e yemek yemeye gittiği, son model otomobillerini adeta bir galerideymiş gibi sergileyen Desmaris son paylaşımıyla TikTok kullanıcılarının hedefi haline geldi.

Fenomen isim son olarak trafikte araba sürerken çekilen bir videosunu paylaştı. Kullanımın yasak olduğu emniyet şeridinde hareket eden fenomen, "Zengin insanların trafikten kaçınmak için kullandığı VIP şeridi. Cezalar bizi ilgilendirmiyor. Cezası neyse öderiz" sözleri tepkilere neden oldu.