CİMER şikayeti sonrası zabıta baskını: 4 kamyonet dolusu ürüne el konuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, CİMER üzerinden yapılan şikâyet üzerine yerel bir markete düzenlenen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan çok sayıda ürüne el konuldu. Denetimlerde 4 kamyonet dolusu gıda ürününün toplatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu iş yerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi. Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün bulunduğu belirlendi.

Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine ekipler tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Denetime katılan ekiplerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, insan sağlığını riske atabilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu. Toplanan ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Okuyucu Yorumları
zabıtaların ne cacığa yaradığını cidden bilmiyorum. trafik zabıta denilen bir şey var, yalnızca semt pazarları kurulacağı zaman gidip araç çekiyorlar. sokağı otopark olarak gayriresmi şekilde kullanan sözde esnafı şikayet edince "emniyet bakıyor.." diye savıyorlar. zabıta 657 külfetidir bana göre
sadece Ordu’da mı Türkiye’nin her yerinde markette aynı hikayeler hem de isimli marketlerde zincir olmuşlar ama hayatları film
gıda da hiç denetim yok bı sürü sağlıksız ürün
