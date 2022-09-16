Cimri eş anlamlısı nedir? Cimri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe çeşitli dillerle ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gibi alanlarda etkileşime girmiştir. Farsça da özellikle edebî dil bakımından etkileşime girdiğimiz bir dildir. Bu etkileşim sonucunda dilimize pek çok Farsça kelime geçmiştir. Cimri kelimesi de Farsça kökenlidir. Farsçada fakir, soysuz anlamına gelen "cimrī" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime dilimizde ilk başlarda "yoksul" anlamında kullanılırken daha sonrasında anlam değişimine uğramıştır.

Cimri anlamı nedir?

Cimri kelimesi günümüzde "parasını harcamaya kıyamayan" anlamında kullanılmaktadır. Cimri kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Cimri olduğu her hâlinden belli oluyordu.

O kadar cimri bir insandı ki suyunu bile evden getirirdi.

Hayatta en sevmediğim şey cimri insanlarla anlaşmaya çalışmak.

Cimri insanlar, ileride daha güzel ve kaliteli bir hayat sürmek için ellerini sıkı tutarlar.

Bu cimriliğin karşısında nasıl bir tepki vereceğimi bilemedim.

Mutluluğunu bile az tutmaya çalışan oldukça cimri bir insandı.

Cimriliğinden aldığı arabayı bile doğru dürüst kullanmamış.

Cimri adam çocuğuna eğlenebilecek aktiviteleri yaptırmıyordu.

Cimri bir ailede yetişmek insanı görmemiş bir birey hâline getirebilir.

Bu yıl yeterince cömert olmayıp cimrileştiğimi düşünüyorum.

Cimrinin eş anlamlısı nedir?

Cimri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı fazladır. Cimrinin eş anlamlısı olan çoğu kelime yine başka dillerden dilimize geçmiş kelimelerdir:

Eli sıkı

Ekti

Bitli

Hasis

Pinti

Sıkı

Kısmık

Kibritçi

Nekes

Varyemez

Cimrinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşlı adam iş paraya gelince eli sıkı kesiliyordu.

Yıllar geçtikçe bu hasis hâllerin arttığından senden daha da soğuyorum.

Sıkı bir insan ile yaşam süreceğime yalnız kalmayı tercih ederim.

Para konusunda bu kadar pinti olman artık canımı sıkıyor.

Bu kadar zengin olup eli sıkı olanı da ilk defa görüyorum.

Yaşlı adam eli sıkı olduğu için torunlarına hiçbir zaman harçlık vermezmiş.

Oldukça eli sıkı bir kadındı bu yüzden kenarda birikmiş çok parası vardı.

Eli sıkı olan insanlar geleceğe yatırım yapar.

Ekti insanları hayatımdan olabildiğince çıkarmaya çalışıyorum.

Küçük kız babasının hasis hâllerinden dolayı dondurma bile yiyemiyordu.

Hasis adam elini cebine sokmuyordu.

Bu ekti hâller senin gibi bir insana hiç yakışmıyor.

Hasis damat tüm masrafları karşı tarafa ödetmeye çalışıyordu.

Bu hasis hâllerinle ileride biriktirdiğin parayı harcamadan göçüp gideceksin.

Ziyaretine gittiğimiz bitli komşu bize yine hiçbir şey ikram etmemişti.

Pinti insanlardan nefret ediyorum.

Kısmık adam çocuklarına yıllardır eski elbiselerini giydiriyordu.

Sıkı tavırlarıyla insanları kendisinden uzaklaştırıyordu.

Kibritçi bir insan olduğundan hiçbir şeye eli gitmezdi.

Genç adam istediği ayakkabıyı almadığı babasını sıkı olmakla suçladı.

Bu sıkı hâllerinden dolayı senden gün geçtikçe daha çok soğuyorum.

Gittiğimiz restoranda da sıkılığını belli edip hiçbir şey sipariş vermemişti.

Varyemez hâllerinin geleceğe senedi olsun diye yaptığını belirtti.

Genç kızın annesi oldukça varyemez bir insandı.

Nekes anne çocuğuna istediği hiçbir şeyi almıyordu.



