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Diyar eş anlamlısı nedir? Diyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kelime haznesi geniştir. Bunun sebeplerinden birisi, diğer dillerden etkilenmesidir. Uzun yıllar boyunca devamlı etkileşimde bulunduğu dillerden biri de Arapçadır. Diyar kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki, diyar kelimesinin eş anlamı nedir?

Diyar eş anlamlısı nedir? Diyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diyar kelimesi Arapça kökenlidir. "Evler, obalar" anlamına gelen kelime, etkileşim sürecinde Türkçede de kullanılmaya başlanmıştır. Dilimizde ilk olarak 1300'lü yıllarda yazılı olarak Danişmendnâme adlı eserde kullanılmıştır.

Diyar ne demek?

Ülke, memleket gibi anlamlar taşıyan bu kelime genellikle özlü sözlerde veya eski kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. TDK'de diyar kelimesi "ülke, dünya, yurt" anlamlarıyla açıklanmıştır.

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Diyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede ülke anlamında kullanılan diyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de yine "ülke"dir. Ülke kelimesi de dilimize Moğolcadan geçmiştir. Diyar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler vardır.

  • Ülke
  • İklim
  • Yurt
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Diyarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • O ülke ülke gezerek ufkunu oldukça genişletmişti.
  • Bu yurttan göçtüğünde henüz çok gençti.
  • Fars ikliminden o kadar güzel eserler çıkmıştı ki...
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