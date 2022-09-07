Diyar eş anlamlısı nedir? Diyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diyar kelimesi Arapça kökenlidir. "Evler, obalar" anlamına gelen kelime, etkileşim sürecinde Türkçede de kullanılmaya başlanmıştır. Dilimizde ilk olarak 1300'lü yıllarda yazılı olarak Danişmendnâme adlı eserde kullanılmıştır.
Ülke, memleket gibi anlamlar taşıyan bu kelime genellikle özlü sözlerde veya eski kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. TDK'de diyar kelimesi "ülke, dünya, yurt" anlamlarıyla açıklanmıştır.
Türkçede ülke anlamında kullanılan diyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de yine "ülke"dir. Ülke kelimesi de dilimize Moğolcadan geçmiştir. Diyar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler vardır.