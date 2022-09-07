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İfade eş anlamlısı nedir? İfade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapça ve Farsça en fazla etkilendiğimiz dillerden ikisidir. İfade sözcüğü de dilimize, Arapçadan geçmiştir. Bu kelimenin anlamlıları da zaman içerisinde türemiştir Peki, ifade kelimesinin eş anlamı nedir?

İfade eş anlamlısı nedir? İfade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İfade, dilimize Arapçadan geçmiş yabancı kökenli bir sözcüktür. Arapçadaki “fyd” kökünden türeyen "ifāda(t)" kelimesinden evrilmiştir. Dilimizde 1400'lü yıllardan beri var olan ifade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de türemiştir.

İfade ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre ifade kelimesinin anlamı "1. Bir şeyin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayan kelime ya da beyan. 2. Deyiş, söyleyiş, anlatım. 3. Dışa vurum" şeklindedir.

İfade sözcüğü ile örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

  • Daha kendini ifade edemezken nasıl ulusun sesi olacaksın?
  • İfadenin yanlış olduğunu artık kabul etmelisin.
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İfadenin eş anlamlısı nedir?

İfade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "anlatım"dır. Fakat aynı zamanda "deyiş, tabir, dışa vurum" sözcükleri de ifade kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilir. Ancak eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin bağlamını kontrol etmek gerekir. İfade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Anlatım
  • Deyiş
  • Tabir
  • Dışa vurum
  • Rapor
  • Söylem
  • Söyleyiş
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İfadenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Daha en başta anlatım hatası yapması onun kapasitesini gösterdi.
  • Bir diğer deyişle, cehalet mutluluktur, diyebilir miyiz?
  • Konuşmanda böyle bir tabir kullanman asrın hatasıydı diyebilirim.
  • Duyguların dışa vurumu olarak sanat, dünyadaki en değerli şeydir bana göre.
  • Düşüncelerini söyleyiş tarzı kalitesizliğini ortaya koydu.
  • Akşamki toplantıda anlatacağın sunumun raporunu verebilir misin?
  • Bu öyle bir söylem ki eskiden beri dilimizde olmasına rağmen hâlâ kullanıyoruz.
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