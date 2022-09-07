İfade eş anlamlısı nedir? İfade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İfade, dilimize Arapçadan geçmiş yabancı kökenli bir sözcüktür. Arapçadaki “fyd” kökünden türeyen "ifāda(t)" kelimesinden evrilmiştir. Dilimizde 1400'lü yıllardan beri var olan ifade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de türemiştir.
Türk Dil Kurumuna göre ifade kelimesinin anlamı "1. Bir şeyin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayan kelime ya da beyan. 2. Deyiş, söyleyiş, anlatım. 3. Dışa vurum" şeklindedir.
İfade sözcüğü ile örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:
İfade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "anlatım"dır. Fakat aynı zamanda "deyiş, tabir, dışa vurum" sözcükleri de ifade kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilir. Ancak eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin bağlamını kontrol etmek gerekir. İfade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi: