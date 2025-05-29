Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çin, asteroit keşfi için 'Tianwen-2’yi uzaya gönderdi

Çin asteroit keşfi amacıyla geliştirdiği ‘Tianwen-2’ isimli uzay aracını uzaya gönderdi.

Çin, asteroit keşfi için 'Tianwen-2’yi uzaya gönderdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın Pekin saatiyle 01.31’de, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden gerçekleştirildiği bildirildi. Uzay aracı, ‘Uzun Yürüyüş-3B Y110’ taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve yaklaşık 18 dakika sonra Dünya’ya yakın asteroit ‘2016HO3’e doğru transfer yörüngesine yerleşti.

CIN-ASTEROIT-KESFI-ICIN-TIANWEN-2’YI-U_738868_218166

CNSA’ya göre, ‘Tianwen-2’ görevi kapsamında, Güneş Sistemi’nin erken oluşumuna ve asteroitlerin evrimine dair bilimsel veriler elde edilmesi hedefleniyor. 10 yıl sürmesi planlanan görev boyunca, uzay aracı ‘2016HO3’ adlı asteroitten örnekler toplayarak Dünya’ya getirecek. Ardından, Mars'ın yörüngesinden daha uzakta yer alan ana kuşak kuyruklu yıldızlarından ‘311P’ye ulaşarak keşif faaliyetlerine devam edecek.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...
Bir anda karar verip solaryuma girdi! Genç kızın hayatı karardı!Bir anda karar verip solaryuma girdi! Genç kızın hayatı karardı!

Anahtar Kelimeler:
uzay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Yüz binler bu haberi bekliyordu! İnfaz paketi için yeni gelişme

Yüz binler bu haberi bekliyordu! İnfaz paketi için yeni gelişme

Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...

Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! Sahibine tepki yağdı: "Hakaret bu"

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! Sahibine tepki yağdı: "Hakaret bu"

Katedralde skandal görüntüler! Kafası koparılmış bezli tavuklarla dans ettiler

Katedralde skandal görüntüler! Kafası koparılmış bezli tavuklarla dans ettiler

Bir anda karar verip solaryuma girdi! Genç kızın hayatı karardı!

Bir anda karar verip solaryuma girdi! Genç kızın hayatı karardı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.