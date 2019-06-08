2019'un ilk pandası dünyaya geldi

Çin'de 2019'un ilk pandası, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'daki Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Üssü'nde çarşamba günü dünyaya geldi.
Araştırma Üssü yetkilileri, Chengdu şehrinde 2007'de dünyada gelen anne panda 'Ji Li'nin ilk doğumu olduğunu, annenin rahat bir doğum geçirdiğini, dişi panda yavrusunun 166.8 gram ağırlığında doğduğunu bildirdi. Yetkililer, panda yavrusunun annesi onu ilk defa beslerken yüksek sesle bağırdığını açıkladı.
Bakım merkezlerindeki pandaların sayısı geçen yıl Kasım ayı itibariyle 548'e ulaştı. Çin'in Sichuan ve Shaanxi bölgelerinde yaklaşık 2 bin panda vahşi doğada yaşıyor.
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