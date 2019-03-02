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Çin'de çivi darbesine dayanıklı lastik üretildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

Çin'de bir firma çivi darbelerine karşı dayanıklı lastik üretti. Lastiğin çivi üzerindeki deneme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Çin'de bir firma çivi darbelerine dayanıklı lastik üretti.

Deneme görüntülerinde, araç çivi dolu zeminde ilerliyor ve otomobilin tekeri çivi girmesine rağmen hareket etmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çivi lastik

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