Çin'de çivi darbesine dayanıklı lastik üretildi

Çin'de bir firma çivi darbelerine dayanıklı lastik üretti.
Deneme görüntülerinde, araç çivi dolu zeminde ilerliyor ve otomobilin tekeri çivi girmesine rağmen hareket etmeye devam ediyor.
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