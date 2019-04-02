Oyun parkını fırtına vurdu: 2 çocuk öldü, 18 çocuk yaralandı

Çin'in doğu sahilindeki Shandong eyalettine bağlı Yucheng'de fırtına, bir çocuk parkını alt üst etti.
Çocukların şişme oyun platformunda bulunduğu sırada şiddetli rüzgâr platformu havalandırdı, çocuklar etrafa savruldu. Amatör kameraların kayıtta olduğu sırada yaşanan olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 18 çocuk da yaralandı.
Kaynak: DHA
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