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Oyun parkını fırtına vurdu: 2 çocuk öldü, 18 çocuk yaralandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Çin'de fırtınanın etkisi ile çocuk parkındaki şişme oyun platformu, çocukların üzerinde bulunduğu sırada havalandı. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 18 çocuk da yaralandı.

Çin'in doğu sahilindeki Shandong eyalettine bağlı Yucheng'de fırtına, bir çocuk parkını alt üst etti.

Çocukların şişme oyun platformunda bulunduğu sırada şiddetli rüzgâr platformu havalandırdı, çocuklar etrafa savruldu. Amatör kameraların kayıtta olduğu sırada yaşanan olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 18 çocuk da yaralandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
çin fırtına oyun parkı

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