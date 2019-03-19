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Metroya binmek için makyaj silme şartı! İnanılmaz

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Çin'de bir metro yetkilisi, yolculuk yapan bir kadını 'gotik' tarzda yaptığı makyaj ve giydiği kıyafetler nedeniyle durdurarak yolculuğuna devam edebilmesi için makyajını silmesi gerektiğini söyledi. Yetkilinin kadının makyajını 'problemli ve gerçekten korkunç' olarak nitelendirmesi ise 'Çinli gotikler' tarafından tepkiyle karşılandı.

Metroya binmek için makyaj silme şartı! İnanılmaz

Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'da paylaşılmasının ardından duyulan olaya göre, ismi verilmeyen bir kadın, gotik tarzı nedeniyle metro yolculuğunun engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Kadın ayrıca, yetkililerin yolculuğa devam edebilmesi için kendisine makyajını silme şartı koştuğunu söyledi.

Gotik kadın, yaşadıklarını anlattığı paylaşımında "Kadın bir güvenlik görevlisi müdürünü çağırdı ve benim makyajımın 'problemli ve gerçekten korkunç' olduğunu söyleyerek metrodan inmemi istedi" ifadelerini kullandı. Yetkililer tarafından kadına ayrıca 'makyajının diğer yolcuları rahatsız edeceği' uyarısında bulunduğu da öğrenildi.

'HANGİ YASALAR SİZE BENİ DURDURMA HAKKI VERİYOR?'

Yaşanan olaya karşı tepkili olan kadın, "Bir Çin vatandaşı olarak, bu nispeten halka açık platformu yetkililere meydan okumak için kullanmayı umuyorum: Hangi yasalar size beni durdurma ve zamanımı boşa harcama hakkı veriyor?" dedi.

Kendisinin durdurulmasına ilişkin herhangi bir yasanın bulunmadığını söyleyen kadın ayrıca "Metro istasyonuna asılacak 'Gotik lolita kıyafetleri giyen insanların metroya binmesine izin verilmez' yazılı bir pankartın parasını ödemeye razıyım" ifadelerini kullandı.

Kadının bu paylaşımının ardından ise çok sayıda 'Gotik Çinli', '#ASelfieForTheGuangzhouMetro' etiketiyle paylaştıkları 'gotik selfie'leri ile kadına destek verdi.

METRO ÖZÜR DİLEDİ

Guangzhou metrosu ise, yaşanan olaydan ötürü özür dilediğini ve ilgili personelin görevden alındığını açıklasa da, bu durum Çinli gotiklerin öfkesini dindirmeye yetmedi. Sosyal medyada 5 binden fazla insan, Japonya'da popüler olan ve Çin'de de yeni yeni yayılmaya başlayan gotik tarzda fotoğraflarını paylaştı.

İnternet ortamında olaya ilişkin yorum yapan kullanıcılardan biri, "Guangzhou halkı için üzgünüm, bazen ben de böyle dışarı çıkarım" derken, bir diğeri ise tepkisini "Sizin gariplik olarak gördüğünüz şeyi ben özgürlük olarak görüyorum" ifadeleriyle paylaştı.

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