Çin’de iPhone satışları yükseldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 07:53 | Son Güncelleme

Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11’in sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne serdi.

Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

Fiyat indiriminin ardından Çin’de iPhone satışları yükseldi

Söz konusu fiyatlardaki düşüş Çin’de 2018’de düşen iPhone satışlarının ardından yapılırken, Huawei Technologies ve Vivo Electronics gibi yerel markaların akıllı telefon sevkiyatında 2018’de rekor düzeyde artışlar görüldü.
Aynı dönemde Çin piyasasında Apple ürünleri satışlarında ise yüzde 13 düşüş olduğu belirtilmişti.
Geçen hafta 2019 yılı ilk mali çeyrek gelirlerini açıklayan Apple, şirket gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 düşüşle 84.3 milyar dolara gerilediğini duyurmuştu.
Apple, yerel paraların dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi sebebiyle 12 yıllık iPhone tarihinde ikinci defa ABD dışındaki bazı ülkelerde fiyat indirimine gideceğini açıklamıştı.
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