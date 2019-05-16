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Çin'de kamyon sürücüsü bu kazadan yara almadan kurtuldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 07:41 | Son Güncelleme

Çin'de bir kamyon sürücüsü, hızlı girdiği bir virajda aracın kontrolünü yitirince, kamyon bariyerleri aşarak köprüden aşağı uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polisi arayarak yardım istedi. O anlar ise trafik kamerasınca kaydedildi.

Olay Çin’in Jiangxi bölgesinde bulunan Nanchang şehrinde gerçekleşti. Bir kamyon sürücüsü, yerel saat ile 03:50’de köprüden geçiş yaptığı sırada hızının fazla olması nedeniyle virajı dönemedi. Kontrolden çıkan kamyon, köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra bariyerleri kırarak aşağıya uçtu. Trafik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun sağa dönen viraja hızlı girdiği, sürücünün de direksiyonu sağa kırdığı sırada kamyonun dorsesinde bulunan yükün kamyonu devirdiği görüntülendi. Devrilen kamyonun, bariyerlere çarptıktan sonra, köprüden aşağı uçtuğu görüldü.

BU KAZADAN KURTULDU

Yerel medya, kamyonun 10 ton kömür ile yüklü olduğunu; kazadan sonra sürücünün kamyon enkazından çıkarak polisi kendisinin aradığını duyurdu. Meydana gelen kaza sonrası kamyon sürücüsünün sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldüğü, kazadan sıyrık dahi almadan kurtulduğu belirtildi. (DHA)

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çin kaza kamyon

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