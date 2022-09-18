Çin'de korkunç kaza: 27 ölü, 20 yaralı var! Halk öfkeyle soruyor

Polis açıklamasına göre, otobüs güneye doğru Guiyang istikametinde bulunan Libo ilçesine gidiyordu. Yetkililer, yaşanan kazanın ülkede bu yıl şimdiye kadar yaşanan en ölümcül trafik kazası olduğunu söyledi.

UZAK VE DAĞLIK BİR BÖLGEDE YAŞANDI

Birkaç etnik azınlığa ev sahipliği yapan Guizhou'nun fakir, uzak ve dağlık bir bölgesi olan Qiannan vilayetinde meydana gelen kazanın sabah 02:40 civarında meydana geldiği iddia edildi.

ÖFKEYLE SORDULAR

Sosyal medya kullanıcıları, eyaletteki birçok ana yolun trafiğe kapatıldığı söyleyerek, öfkeyle sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsünün neden otoyolda ilerlediğini sordu.



