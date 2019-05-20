Çin'de savaş uçağı yerleşim yerine düştü! Korkunç anlar böyle görüntülendi

Olay dün Çin'in Shandong eyâletinde bağlı Weihai şehrinde meydana geldi.
İKİ PİLOT KAZADAN HEMEN ÖNCE UÇAKTAN KENDİLERİNİ FIRLATTI
Yerel medya Çin ordusuna ait savaş jetinin, bir yerleşim alanına düştüğünü, uçaktaki 2 pilotun kazadan hemen önce uçaktan kendilerini dışarı fırlattıklarını duyurdu.
Uçağın düştüğü bölgede kaza esnasında kimsenin bulunmuyor olması büyük bir facianın önüne geçti.
Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.
(DHA)
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