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Çin'de savaş uçağı yerleşim yerine düştü! Korkunç anlar böyle görüntülendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Çin’de içinde 2 pilotun bulunduğu bir savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü. Kaza anı, bir otoyolun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay dün Çin'in Shandong eyâletinde bağlı Weihai şehrinde meydana geldi.

İKİ PİLOT KAZADAN HEMEN ÖNCE UÇAKTAN KENDİLERİNİ FIRLATTI

Yerel medya Çin ordusuna ait savaş jetinin, bir yerleşim alanına düştüğünü, uçaktaki 2 pilotun kazadan hemen önce uçaktan kendilerini dışarı fırlattıklarını duyurdu.

Uçağın düştüğü bölgede kaza esnasında kimsenin bulunmuyor olması büyük bir facianın önüne geçti.

Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin savaş uçağı kaza

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