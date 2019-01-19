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Çin'de seyir halindeki araçtan düşen çocuk ölümden döndü

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Çin'de, otoyolda seyir halindeki otomobilden düşen çocuk son anda kurtuldu.

Çin'de, otoyolda seyir halindeki lüks bir otomobilden düşen bir çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.

Çocuğun düştüğü anın görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk

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