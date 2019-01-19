Çin'de seyir halindeki araçtan düşen çocuk ölümden döndü

\u00c7in'de, otoyolda seyir halindeki l\u00fcks bir otomobilden d\u00fc\u015fen bir \u00e7ocuk ezilmekten son anda kurtuldu.\n\u00c7ocu\u011fun d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc an\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ise sosyal medyada h\u0131zla yay\u0131ld\u0131.\n(\u0130HA)PARTNER Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc T\u00fcrkiye'nin yan\u0131 ba\u015f\u0131nda! D\u00fcnyada benzeri yok\u0130lgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Trafi\u011fe b\u00f6yle \u00e7\u0131kt\u0131Senelerce -40 derecede sokakta ba\u011fl\u0131 kald\u0131! Kurtar\u0131l\u0131nca...
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