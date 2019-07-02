Çin'deki köpek eti festivali şoke ediyor! Binlerce köpeği diri diri yakıp...

Çin'in Yulin eyaletinde 10 gün süren köpek eti festivali, dün başladı.

Dünyanın birçok yerinden tepki yağan korkunç festivalde, bu yıl yaklaşık 3 bin köpeğin diri diri yakılması planlanıyor.

Akılalmaz festival, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekerken, birçok hayvansever bu acımasız geleneğin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Yerel yönetim, yetkililerin festivali desteklemediğini, özel firmaların festivali desteklediğini söylüyor.

İnsanlık dışı festivalde liçi meyvesi ve köpek eti yahnisi yeniyor.

(Fotoğraf: Reuters)



