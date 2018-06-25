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Çin'den Negredo'ya 7 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Çin kulübü Beijing Guoan’ın yetkilileri İspanyol yıldıza resmi teklif yapmak için bu hafta geliyor. Çinli yöneticiler Negredo için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.

Çin'den Negredo'ya 7 milyon Euro

Çinliler Negredo'da kararlı... Sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan, yıllık garanti ücreti de tam 4 milyon 350 bin Euro olmasına rağmen beklentilerin çok altında kalan İspanyol forvet için Çin kulübü Beijing Guoan ilk adımı atıyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Guoan'ın, 7 milyon Euro'luk bir öneriyle Beşiktaş'a bu hafta resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

VİDA DA SATILABİLİR

Beşiktaş Yönetimi, Negredo'yu bir an önce satarak bu oyuncunun hem yıllık ücretinden kurtulmayı hem de kasasına 7 milyon Euro gibi bir rakamın girmesini bekliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Negredo dışında Domagoj Vida için de İngiliz kulüplerinden resmi teklif gelmesini beklediği ortaya çıktı. Bu oyuncuyu 15 milyon Euro gibi bir rakamla satmayı planlayan yönetim iki futbolcudan alacağı rakamla transferde daha rahat davranmanın planlarını yapıyor.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş negredo Spor Toto Süper Lig

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