Mynet Trend

'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor! İlginç ayrıntılar

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

'Mühendislik harikası' olarak anılan ve uzun süredir bitmesi beklenen 'yatay gökdelen' Raffles City Chongqing artık sona yaklaşıyor.

'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor! İlginç ayrıntılar

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünyaca tanınmış mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanmış bulunan bina 1.12 milyon metrekare alan kaplayan sekiz adet kuleden ve onları birleştiren 'yatay gökdelen' olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor.

Crystal adlı 250 metre uzunluğundaki köprü dünyanın en yüksek köprülerinden biri olacak.

Açıldığında, içinde bir gözlemleme galerisi, gökyüzü bahçeleri, bir sonsuzluk havuzu ve değişik restoranlar bulunacak.

Bütün bunlardan başka gök köprüsü, geceleri dev bir ışık topuna dönüşerek gökyüzünü bir ışık şovuyla hareketlendirecek.

Öte yandan, The Raffles City Chongqing kompleksi, 230 bin metre karelik bir alışveriş merkezi, 1,400 rezidans, bir lüks otel ve 160;000 metrekarelik geniş ofis alanları barındıracak.


İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Skorsky havalandı! Mehmetçik devreye girdiSkorsky havalandı! Mehmetçik devreye girdi
Yola inen tilkiyi bisküvi ile beslediYola inen tilkiyi bisküvi ile besledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yatay gökdelen raffles city chongqing

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı!

İğrenç olay böyle ortaya çıktı!

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Feci ölüm anı kamerada

Feci ölüm anı kamerada

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli ve Bingöl'de Mehmetçik helikopteri ile kurtarıldılar

Skorsky havalandı! Mehmetçik devreye girdi

Ovit’te aç kaldığı için yola inen tilkiyi bisküvi ile besledi

Yola inen tilkiyi bisküvi ile besledi

El arabasıyla trafik kurallarına uyan işçi sosyal medyada ilgiyle izlendi

El arabasıyla trafik kurallarına uydu

'2024 yılından geliyorum' dedi, anlattıkları çok şaşırttı!

'2024 yılından geliyorum' dedi, anlattıkları çok şaşırttı!

'İnternette dedikodu' yapanlara vergi uygulanacak

'İnternette dedikodu' yapanlara vergi uygulanacak

Önce cinsiyet değiştirip erkek oldu, şimdi uzaylı olduğunu söylüyor

Önce cinsiyet değiştirdi, şimdi uzaylı olduğunu söylüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.