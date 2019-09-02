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Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 02.09.2019 07:48 | Son Güncelleme

Bilecik ve ilçelerinde uzun yıllara dayanan geleneklere göre düğün öncesi ve sonrasında damada yapılan şakalar, adeta eziyeti aratmıyor.

İl genelinde bazı küçük farklılıklara rağmen düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "Gelin arabası itme, boyna iple bağlanan taş ile yola bırakılan yumurtaları kırma, soğuk ve sıcak suyla ıslatılıp kafasından un dökme" gibi şakalar, damada zor anlar yaşatıyor

Bu şakalar, hayatlarını birleştiren 26 yaşındaki Merve Çelen ile 28 yaşındaki Emrah Göztepe çiftinin düğün törenlerinde de yapıldı.

Gelin alma sırasında Merve Çelen'in evinin önünde şarkılar söyleyen, çeşitli yöresel oyunlar oynayan gençler, eğlencelerini sürdürdü. Düğünün ardından konvoydaki gelin arabası, araçtan indirilen damada bir süre tezahüratlar eşliğinde ittirildi.

Daha sonra arkadaşları tarafından soğuk ve sıcak suyla ıslatarak başından un dökülen damat, eve girerek yapılan eziyetten kurtuldu.

'KIŞKIRTMA ADETİMİZDEN BEN DE NASİBİMİ ALDIM'

Damat Emrah Göztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutamayacağı bir düğünü arkadaşlarının yaptığı şakalarla yaşadığını söyledi.

Geçmiş yıllarda kendisinin de damat arkadaşlarına aynı eziyetleri yaptığını anlatan Göztepe, bu adet ve geleneklerinin yıllarca devam edeceğine inandığını ifade etti.

Adetlerden kendisinin de nasibini aldığını vurgulayan Göztepe, "Düğünlerimiz hem tatlı hem coşkulu hem de eziyetli geçiyor. Ben yıllarca yaptım, sıra bana geldiği için sıramı savıyorum. Geleneksel adetimizi gerçekleştirdi arkadaşlar. Hiç acımadılar. Bekar arkadaşlar var, onları bir kenara not aldım. Gün gelince onlardan cezasını keseceğim. Bana yaşattıklarını ben de onlara yaşatacağım." diye konuştu.

Damadın arkadaşı Furkan Çelik de damada geleneksel eziyetleri yaptıklarını belirterek, evlenen arkadaşlarına bu tür şakaları yaşattıklarını dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik damat düğün

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