Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti

İl genelinde bazı küçük farklılıklara rağmen düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "Gelin arabası itme, boyna iple bağlanan taş ile yola bırakılan yumurtaları kırma, soğuk ve sıcak suyla ıslatılıp kafasından un dökme" gibi şakalar, damada zor anlar yaşatıyor

Bu şakalar, hayatlarını birleştiren 26 yaşındaki Merve Çelen ile 28 yaşındaki Emrah Göztepe çiftinin düğün törenlerinde de yapıldı.

Gelin alma sırasında Merve Çelen'in evinin önünde şarkılar söyleyen, çeşitli yöresel oyunlar oynayan gençler, eğlencelerini sürdürdü. Düğünün ardından konvoydaki gelin arabası, araçtan indirilen damada bir süre tezahüratlar eşliğinde ittirildi.

Daha sonra arkadaşları tarafından soğuk ve sıcak suyla ıslatarak başından un dökülen damat, eve girerek yapılan eziyetten kurtuldu.

'KIŞKIRTMA ADETİMİZDEN BEN DE NASİBİMİ ALDIM'

Damat Emrah Göztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutamayacağı bir düğünü arkadaşlarının yaptığı şakalarla yaşadığını söyledi.

Geçmiş yıllarda kendisinin de damat arkadaşlarına aynı eziyetleri yaptığını anlatan Göztepe, bu adet ve geleneklerinin yıllarca devam edeceğine inandığını ifade etti.