Çin kripto para geliştirip ABD ile savaşacak

ABD ile yaşadığı “kur manipülatörü” krizi nedeniyle ekonomik bir kıskaç altında kalan Çin, ülke içinde daha stabil bir ekonomi yaratmak için dijital para kullanacak.

Ülkenin merkez bankası The People’s Bank of China kripto para konusunda 5 yıldır çalışıyor. Henüz ismi konulmamış olan dijital para, alışıldık kripto paralara oranla çok daha komplike bir yapıya sahip olacak.

Yeni para birimi hem merkez bankası hem de özel bankaların ortak çalışmasıyla üretilecek. Yeni para, bankalar arası para transferi için olduğu gibi, alışverişlerde de kullanılabilecek.

Tam anlamıyla “blockchain” kullanılmadığını vurgulayan Çin’li yetkililer, bunun yeni bir teknoloji olduğunu ve alışılmış kripto paralardan daha güvenli olacağını da dile getiriyorlar.

Yeni Çin para biriminin ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik net değil.

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