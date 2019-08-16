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Çin kripto para geliştirip ABD ile savaşacak

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TEKNOLOJİ  | 16.08.2019 07:44 | Son Güncelleme

Çin kripto parayı ekonomisine resmen adapte edecek ilk ülke olabilir. Her ne kadar Venezüella resmi dijital para çıkaran ilk ülke olsa da, Çin dijital parayı kağıt para alternatifi olarak günlük hayata sokmaya hazırlanıyor.

Çin kripto para geliştirip ABD ile savaşacak

ABD ile yaşadığı “kur manipülatörü” krizi nedeniyle ekonomik bir kıskaç altında kalan Çin, ülke içinde daha stabil bir ekonomi yaratmak için dijital para kullanacak.

Ülkenin merkez bankası The People’s Bank of China kripto para konusunda 5 yıldır çalışıyor. Henüz ismi konulmamış olan dijital para, alışıldık kripto paralara oranla çok daha komplike bir yapıya sahip olacak.

Yeni para birimi hem merkez bankası hem de özel bankaların ortak çalışmasıyla üretilecek. Yeni para, bankalar arası para transferi için olduğu gibi, alışverişlerde de kullanılabilecek.

Tam anlamıyla “blockchain” kullanılmadığını vurgulayan Çin’li yetkililer, bunun yeni bir teknoloji olduğunu ve alışılmış kripto paralardan daha güvenli olacağını da dile getiriyorlar.

Yeni Çin para biriminin ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik net değil.

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Anahtar Kelimeler:
abd çin kripto para

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