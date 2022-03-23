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Çin mutfağından çok pratik bir tarif: Ballı susamlı tavuk eti! Ballı susamlı tavuk eti nasıl yapılır, malzemeleri neler?

23.03.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de sofralarınızda yer alacak farklı bir tarif arıyorsanız ballı susamlı tavuk eti tam size göre. Çin usulü hazırlanan bu pratik tarif favori yemeğiniz bile olabilir. İşte ballı susamlı tavuk eti tarifi ve malzemeleri...

Çin mutfağından çok pratik bir tarif: Ballı susamlı tavuk eti! Ballı susamlı tavuk eti nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Görüntüsüyle iştah kabartan ballı susamlı tavuk etini pilav veya makarnalarla beraber servis edebilirsiniz. Çin mutfağından gelen ballı susamlı tavuk etinin 100 gramı 306 kaloriye tekabül eder.

BALLI SUSAMLI TAVUK ETİ MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı susam yağı
1.5 yemek kaşığı susam
Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
600 g kuşbaşı tavuk eti
Yarım çay bardağı bal
2 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi
1 yemek kaşığı mısır unu
Yarım su bardağı tavuk suyu
3-4 dal frenk soğanı
1/4 su bardağı mısır unu
2 yumurta beyazı
Tuz
Beyaz biber
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı

BALLI SUSAMLI TAVUK ETİ TARİFİ

Susam yağını bir sos tenceresinde ısıtın. Ezilen sarımsak, taze zencefil, bal, tavuk suyu, soya sosu ve pirinç sirkesini ekleyin, ardından kaynatın. Mısır ununun üstüne sostan biraz ekleyin ve karıştırın. Sos kıvam alana kadar karışma işlemini sürdürün. Kıvam aldığında 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Tavuk eti için, mısır unu, yumurta beyazları, tuz ve beyaz biberi bir kasede çırpın. Kuşbaşı tavuk etlerini ekleyin ve karıştırın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Tavuk etlerini ekleyip soteleyin. Tavuk etleri yumuşayana dek sotelemeyi sürdürün. Sonrasında susamı ekleyip 3-4 dakika daha pişirin. Pişen tavuk etlerini ocaktan alın. Afiyet olsun...

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