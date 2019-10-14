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Çin piyasasında Apple satışları beklenmeyen şekilde yükseldi

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TEKNOLOJİ  | 14.10.2019 08:41 | Son Güncelleme

ABD ile yaşanan ticaret savaşları sonrasında, Çin piyasasında Apple satışları merak edilen konular içerisinde yer alıyordu. Her ne kadar birçok kişi Apple şirketinin satışlarında azalma olacağını tahmin ettiyse bile, bunlar boşa çıktı.

Çin piyasasında Apple satışları beklenmeyen şekilde yükseldi

Akıllı telefonların global ölçekte üretilmesi ciddi bir değişim yarattı. Neredeyse bütün teknolojik aletlerin ucuz iş gücü nedeniyle üretildiği Çin, şu anda bile bu değişimden yararlanıyor. Ancak ABD, Çin gibi ülkelerin kendisinden daha güçlü olmasını engellemek için sürekli engeller çıkarmaya çalışıyor. Her ne kadar bu engeller sadece Çin devletini etkiliyor gibi görünse bile, Apple gibi Amerikalı şirketler de durumdan şikayetçi.

Dünyanın en büyük ve en değerli şirketlerinden bir tanesi olan Apple, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında zarar görüyordu. Tim Cook, ABD başkanı Donald Trump ile görüşüp sorunlarını aktarmaya çalıştı. Ancak bu konuda pek başarılı olmadı.

Çin gibi ülkelerden fabrikaları çekmeye başlayan Apple, zarar edeceği yönünde bazı sinyaller veriyordu. Ancak son olarak çıkan iPhone 11 ile birlikte Apple satışları yeniden yükselmeye başladı. Şu anda Çin piyasası Apple şirketinin en fazla satış yaptığı platformlar arasında yer alıyor.
Sadece kısa vadede değil aynı zamanda uzun süreçte de Çin, Apple gibi kuruluşların en fazla satış yaptığı ülkeler arasında yer almaya devam edecek. Apple’ın hisse değerlerinin yükselmesinde Çin’de meydana gelen %10 satış artışının payı büyük. Peki sizce Çin piyasasında Apple gibi kuruluşların satış rakamları daha da artar mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
çin Apple

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