Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çin Seddi filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Çin Seddi filminin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar 12 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayımlanacak olması sebebiyle sık sık sorgulanmaya başladı. İşte Çin Seddi adlı sinema filmi hakkında merak edile soruların yanıtları...

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Matt Damon - William Garin

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong



