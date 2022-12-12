Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çin Seddi filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Çin Seddi filminin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar 12 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayımlanacak olması sebebiyle sık sık sorgulanmaya başladı. İşte Çin Seddi adlı sinema filmi hakkında merak edile soruların yanıtları...
Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.
Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong