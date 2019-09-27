Çin ve Hollanda'dan sonra şimdi Türkiye'de! Stres odasında kırıp dökmek serbest

Filmlerde ve dizilerde sıklıkla görürüz, sinirlenen karakterimiz bir anlık duraklamanın ardından etrafında ne varsa sağa sola saçmaya, kırıp dökmeye, odayı dağıtmaya başlar. Kısa bir süre sonra sakinleşir, yakındaki koltuğa yığılıp kalır. Kırıp dökmenin insanı rahatlattığı bir gerçek, sinirinizi çıkarabileceğiniz bir şeylerin olması kendinize ve diğer insanlara zarar vermenizin önüne geçebilir. Bunun farkına varan Antalyalı bir işletmeci, dört yıldızlı otelinde konaklayan müşterilerine içindeki eşyaları kırıp dökebilecekleri “stres odası” ile farklı bir hizmet sunuyor. Burada sadece dinlenmekle kalmıyor, stresinizi atabileceğiniz, sinirinizi boşaltabileceğiniz bir imkan da buluyorsunuz.

İSTEDİĞİNİZ ŞEYİ KIRIP PARÇALAYABİLİYORSUNUZ

Filmlerde en sık gördüğümüz sahnelerdendir, sinirlenen kişinin odayı dağıtması, her şeyi kırıp dökmesi. Alanya’da 33 yıldır faaliyet gösteren otel zinciri, bunun farkına varmış olacak ki tesislerinden birinde verdiği hizmetle dikkat çekiyor. Otel bünyesinde bulunan “stres odası” (rage room) adı verilen bölümde, müşteriler televizyon, bilgisayar, buzdolabı gibi farklı eşyaları kırıp parçalayabiliyor. Otelin genel koordinatörü Ekrem Curnal, “tatil demek sadece deniz, kum ve güneş demek değil.”



