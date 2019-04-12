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Çınar filmi fragmanı!

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SİNEMA TV  | 12.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Mustafa Karadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği "Çınar", engelli bir gencin yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sunuyor.

Çınar filmi fragmanı!

Yönetmen Mustafa Karadeniz'in senaryosunu Necip Güleçer ile birlikte kaleme aldığı filmde Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Yunus Emre Çelik ve Mert Aygün rol alıyor.


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çınar film fragman

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